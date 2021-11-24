«Купе номер 6», «Энканто» и «Утраченные иллюзии»: какие фильмы выйдут в прокат 25 ноября

Фото: Энканто, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 25 ноября большой экран представит зрителям ленту с «национальным характером» «Купе номер 6», чудесные мультфильмы «Энканто» и «Медвежонок Бамси и дракон», фантастическую картину «Мертвец», драмы «Утраченные иллюзии» и «Грэйс и Джо. История любви», фильм ужасов «Прошлой ночью в Сохо».

Открывает обзор мелодрама «Купе номер 6», которая обязана своим появлением финскому режиссеру Юхо Куосманену и Москве, Санкт-Петербургу, Мурманску, Петрозаводску, Оленегорску и селу Териберка — местам, где она снималась. Картина спецпоказом прокатилась по «Кинотавру», а в основном конкурсе каннского фестиваля завоевала Гран-при.

Действие ленты происходит в вагоне поезда Москва — Мурманск в конце 90-х. Студентка из Финляндии садится в него, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям.

Большой экран порадует юных зрителей несколькими чудесными картинами: двумя анимационными и одной семейной. Мультфильм «Медвежонок Бамси и дракон» — это еще одна прекрасная возможность встретиться со старыми друзьями.

Главный соперник и враг Бамси — лис Рэйнард придумал коварный план, как вместо него стать главным городским героем. Он хитростью пытается расположить к себе горожан и завоевать любовь красавицы Микелины.

Разбойники устроили пожар на чердаке в доме бабушки Бамси. Его быстро удалось потушить, но в нем сгорели бутоны очень редкого растения — громового колокольчика. Эти цветы являются важным ингредиентом для приготовления специального меда, дающего Бамси легендарную силу.

В поисках колокольчика медвежонку помогают шустрый, но трусливый Кролик-Попрыгунчик и Черепашкин, который изобретает удивительные механизмы. Приключения ждут друзей на море и на суше. Они даже встретятся с волшебным созданием.

Мультфильм студии Disney «Энканто» о семье Мадригалов, которая живет в волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребенка в семье Мадригалов магия места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Но именно ей предстоит спасти семью, когда волшебный дом героев начинает рушиться. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

Фантастическая ретродрама Джима Джармуша «Мертвец» ворвалась на большой экран, шокировав публику, более 25 лет назад. Режиссер скрупулезно подошел к процессу съемок, проведя целые исторические исследования. В итоге в фильме поселения индейцев и индустриальные города выглядели именно так, как и было в те годы. Более того, Джармуш долго искал кинопленку с нужными ему оттенками черно-белых тонов. А главная награда досталась зрителю — настоящее авторское кино.

После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блэйк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи запали в сердце «дикаря», и стал его ангелом-хранителем. А опекаемый, лишившись очков, сам вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов лиц, охочих до награды, и приближаясь к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи».

Экранизация Бальзака «Утраченные иллюзии», поставленная Ксавье Джанноли, открывает «драматический блок» обзора. Лента была представлена на 78-м Венецианском кинофестивале, но, получив высокие оценки прессы, увы, осталась без награды.

Красивый и талантливый, но абсолютно нищий поэт Люсьен Шардон пытается прославиться и разбогатеть в Париже. Во французской столице он переживает взлеты и падения, а цепь его деяний вводит в чудовищные долги его друга и зятя Давида Сешара. Люсьен подходит к черте отчаяния, в последний момент понимая, что он натворил.

Мелодрама «Грэйс и Джо. История любви» перенесет зрителя на Гавайские острова в 20-е годы. Бесподобная природа, пропитанная сладким запахом тропических фруктов, завораживает с первых кадров.

Но вокруг острова бушует страшная эпидемия. Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов, над которым берет опеку местный доктор после смерти его родителей. Док лечит больных, а мальчик служит ему шустрым помощником, доставляя лекарства по домам.

Однажды во время очередной поездки Джо встречает Грэйс и мгновенно влюбляется в нее. Она — дочь богатого плантатора, и отец не допустит того, чтобы Грэйс встречалась с бедняком. Но Джо не намерен отступать, он докажет отцу Грэйс, что достоин его дочери. Любовь стоит того, чтобы за нее бороться.

Поклонников фильмов ужасов премьерный день порадует лентой «Прошлой ночью в Сохо» режиссера Эдгара Райта. Фильм был показан вне конкурса на прошедшем Венецианском кинофестивале.

Зрители увидят историю девушки Элли, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира — ослепительную начинающую певицу. Лондон того периода совсем не так привлекателен, как кажется сначала, а время может сыграть с ней злую шутку. Миф про полные любви и радости 60-е, которым захвачено сознание героини, разбивается. Элли увидит тот Лондон, где она никогда не жила, увидит прошлое, о котором не знала и лучше бы не знала.