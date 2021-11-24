Путь к восточной культуре лежит через желудок

Участница фестиваля Анна Студеникина угощает гостей традиционными корейскими блюдами / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

24 ноября в Москве торжественно открылась первая в России выставка-ярмарка корейской еды и культуры K-FOOD FAIR 2021 RUSSIA. Гости праздника сыграли в «Игру в кальмара» и попробовали традиционные острые и сладкие блюда.

Две девушки с зубочистками склонились над сахарными сотами — хрупким печеньем с нарисованной в центре фигуркой-зонтиком. Фигурку нужно извлечь, процарапав зубочисткой контур. Лица серьезны и сосредоточены. Неверное движение — и хлипкое тесто сломается. Напряжения добавляют «надзиратели» в розовых костюмах, следящие за результатом, — словно вышедшие из нашумевшего корейского сериала «Игра в кальмара», откуда и взята идея состязания. Правда, здесь за проигрыш не расстреливают, как было в оригинале. Проиграл — попробуй снова.

Вдруг пространство выставки заполняет стук барабанов. Секунда, и перед глазами посетителей появляются несколько девушек в бело-голубых костюмах и головных уборах, к которым прикреплены длинные ленты. Музыканты крутят головой, заставляя ленты кружиться не хуже, чем у художественных гимнасток. Таким ярким и необычным номером ансамбль корейских традиционных барабанов самуллори «МЭК» открыли выставку-ярмарку. И, пока у сцены собираются почетные гости, у участников коллектива есть немного времени, чтобы походить между стендов и еще больше погрузиться в корейскую культуру.

— Каждый год у нас появляется много желающих записаться на занятия. Благодаря K-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее. — «ВМ») и его популярности москвичи интересуются и традиционной культурой Кореи. И, конечно, едой, — расска зывает участница ансамбля «МЭК» Светлана Польщикова.

У девушки любимое корейское блюдо — пибимпап. На выставке его, к сожалению, не было, но набор деликатесов вряд ли оставит равнодушным даже человека, не знакомого с азиатской кухней. На одном из стендов девушек Арину Сарипову и Анну Студеникину почти не видно за ароматным паром от горячих оладьев. Они предлагают попробовать их посетителям. А еще хот-доги с сыром моцарелла, покрытые хрустящим картофелем, кубики цветного сыра с высоким содержанием кальция со вкусом клубники, яблок и голубики, водоросли нори и, конечно, лапша с разными топингами и дополнительными ингредиентами...

— Национальные блюда отражают культуру народа. Надеюсь, гости смогут познакомиться с ней ближе и оценить по достоинству. Ведь с некоторыми продуктами они уже давно знакомы, — говорит посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

По его словам, воспоминания о блюдах русской кухни, которые до сих пор остались у иностранца, приятные. Ли Сок Пэ при первой дегустации около 30 лет назад очень высоко оценил блины и пельмени. И особенно российский шоколад и конфеты.

ТОП-4

Популярные корейские блюда

— Кимчи — остро приправленные квашеные овощи, в частности капуста

— Пибимпап — рис, который подают с мясом и разными овощами, ростками и грибами

— Самгепсаль — кусочки жирной свинины, которую поджаривают на гриле на столе

— Хотток — блинчики с разными начинками

— Кимбап — блюдо, напоминающее роллы, с рисом, ветчиной, овощами и омлетом