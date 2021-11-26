Смотреть на экран как загипнотизированный

26 ноября 01:05 Развлечения

22 ноября на телеканале ТВ-3 состоялась премьера сериала «Инсомния», который ранее вышел на платформе Premier. В роли талантливого гипнолога выступил Гоша Куценко. Муж возвращается с работы домой. Ему, ни слова ни говоря, накрывает на стол женаблондинка. Которая внезапно превращается в обнаженную кудрявую рыжую девушку. В воздухе появляется знак бесконечности. Успешный гипнолог Юрий Шталь (Гоша Куценко) просыпается. По сюжету психотерапевт, погружая пациентов в регрессивный гипноз, помогает им быстро решать психологические проблемы. Однако сам он никак не может перестать пробуждаться от изматывающих кошмаров с погибшей женой и рыжей незнакомкой в главных ролях, теряя грань между фантазиями и реальностью. Решать некоторые рабочие вопросы мужчине помогает любящая его коллега Дина (Мария Миронова). Сам же он начинает испытывать необъяснимое притяжение к стриптизерше Ане (Ирина Старшенбаум) с татуировкой бесконечности на спине. Как ему сложить все кусочки головоломки и понять — что случилось на самом деле, а что — только пригрезилось? Если от сериала, который позиционируют как «мистический детектив», вы ждете спецэффектов, духов и эффектного общения с потусторонним, то стоит немного перенастроиться. Этот проект базируется на чем-то более глубоком, чем поверхностные эмоции. Несмотря на то что в «Инсомнии» поднимается тема реинкарнации и переселения душ, а идея проекта родилась после прочтения книги гипнотерапевта Майкла Ньютона «Жизнь после жизни», то, что нам показывают, кажется очень реалистичным. Ведь в сериале нет магии и таинственных обрядов. Есть только люди, их мозг, душа и проблемы, которые требуется решить: домашнее насилие, подавляющие отношения в семье, депрессия на фоне расставания с любимой, смертельное заболевание... Вероятно, реалистичности изображения удалось достичь еще и благодаря тому, что оператором проекта был Алишер Хамидходжаев, который начинал свою карьеру как документалист, в том числе работал над фильмом «Антон тут рядом», а позже снимал «Аритмию» Бориса Хлебникова. Стоит сказать и про режиссера «Инсомнии» — Ольгу Френкель, которая до этого сериала сняла комедийные проекты «#СидЯдома» и «Деффчонки». Но и многосерийная серьезная драма у нее тоже вышла объемной. Пожалуй, одним из главных достоинств «Инсомнии» являются актерские работы. Такими Гошу Куценко и Ирину Старшенбаум вы еще не видели! Юрий Георгиевич (настоящее имя Куценко) умудряется соединить в герое все: интеллект и глубокие чувства, пережитую детскую травму, подавленную эмоциональность, самодеструктивные склонности. Из скептика и циника он превращается в человека, готового признать, что мир шире наших представлений о нем, и это нормально. А Ирина Старшенбаум и ее Аня — это девушка острая, колкая, как треснутая ваза, нуждающаяся в реставрации, но при этом и нежная. — Она очень «выживающий» человек, который борется со своей болью и не опускает руки, — размышляет об Анне Ирина. — Для меня эта рольиспытание, наверное, одна из самых сложных в жизни. В эпизодах тоже много узнаваемых лиц: Александр Робак и Роза Хайруллина, Юрий Чурсин и Наталья Павленкова, а также многие другие. На «Инсомнии» стоит остановить свой выбор, если вам нравятся сериалы вроде «Психа» и «Триггера», но с щепоткой мистики в виде связи душ сквозь века и жизни. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Ольга Френкель, режиссер: — Куценко — невероятно глубокий и думающий артист с огромным актерским диапазоном. Кроме того, у него потрясающе красивый голос, будто созданный для гипноза. Главное действующее лицо в нашем сериале — знак бесконечности. Поэтому мы снимали бесконечно долго. Пока мы снимали, вышло три сериала про психотерапевта, полный метр про гипнолога. Тем не менее мы не теряем надежды, что удивим зрителей. / Кадр из сериала «Инсомния», 2021

22 ноября на телеканале ТВ-3 состоялась премьера сериала «Инсомния», который ранее вышел на платформе Premier. В роли талантливого гипнолога выступил Гоша Куценко. Муж возвращается с работы домой. Ему, ни слова ни говоря, накрывает на стол жена-блондинка. Которая внезапно превращается в обнаженную кудрявую рыжую девушку. В воздухе появляется знак бесконечности. Успешный гипнолог Юрий Шталь (Гоша Куценко) просыпается. По сюжету психотерапевт, погружая пациентов в регрессивный гипноз, помогает им быстро решать психологические проблемы. Однако сам он никак не может перестать пробуждаться от изматывающих кошмаров с погибшей женой и рыжей незнакомкой в главных ролях, теряя грань между фантазиями и реальностью. Решать некоторые рабочие вопросы мужчине помогает любящая его коллега Дина (Мария Миронова). Сам же он начинает испытывать необъяснимое притяжение к стриптизерше Ане (Ирина Старшенбаум) с татуировкой бесконечности на спине. Как ему сложить все кусочки головоломки и понять — что случилось на самом деле, а что — только пригрезилось? Если от сериала, который позиционируют как «мистический детектив», вы ждете спецэффектов, духов и эффектного общения с потусторонним, то стоит немного перенастроиться. Этот проект базируется на чем-то более глубоком, чем поверхностные эмоции. Несмотря на то что в «Инсомнии» поднимается тема реинкарнации и переселения душ, а идея проекта родилась после прочтения книги гипнотерапевта Майкла Ньютона «Жизнь после жизни», то, что нам показывают, кажется очень реалистичным. Ведь в сериале нет магии и таинственных обрядов. Есть только люди, их мозг, душа и проблемы, которые требуется решить: домашнее насилие, подавляющие отношения в семье, депрессия на фоне расставания с любимой, смертельное заболевание... Вероятно, реалистичности изображения удалось достичь еще и благодаря тому, что оператором проекта был Алишер Хамидходжаев, который начинал свою карьеру как документалист, в том числе работал над фильмом «Антон тут рядом», а позже снимал «Аритмию» Бориса Хлебникова. Стоит сказать и про режиссера «Инсомнии» — Ольгу Френкель, которая до этого сериала сняла комедийные проекты «#СидЯдома» и «Деффчонки». Но и многосерийная серьезная драма у нее тоже вышла объемной. Кадр из сериала «Инсомния», 2021 Пожалуй, одним из главных достоинств «Инсомнии» являются актерские работы. Такими Гошу Куценко и Ирину Старшенбаум вы еще не видели! Юрий Георгиевич (настоящее имя Куценко) умудряется соединить в герое все: интеллект и глубокие чувства, пережитую детскую травму, подавленную эмоциональность, самодеструктивные склонности. Из скептика и циника он превращается в человека, готового признать, что мир шире наших представлений о нем, и это нормально. А Ирина Старшенбаум и ее Аня — это девушка острая, колкая, как треснутая ваза, нуждающаяся в реставрации, но при этом и нежная. — Она очень «выживающий» человек, который борется со своей болью и не опускает руки, — размышляет об Анне Ирина. — Для меня эта роль-испытание, наверное, одна из самых сложных в жизни. В эпизодах тоже много узнаваемых лиц: Александр Робак и Роза Хайруллина, Юрий Чурсин и Наталья Павленкова, а также многие другие. На «Инсомнии» стоит остановить свой выбор, если вам нравятся сериалы вроде «Психа» и «Триггера», но с щепоткой мистики в виде связи душ сквозь века и жизни. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Ольга Френкель, режиссер: — Куценко — невероятно глубокий и думающий артист с огромным актерским диапазоном. Кроме того, у него потрясающе красивый голос, будто созданный для гипноза. Главное действующее лицо в нашем сериале — знак бесконечности. Поэтому мы снимали бесконечно долго. Пока мы снимали, вышло три сериала про психотерапевта, полный метр про гипнолога. Тем не менее мы не теряем надежды, что удивим зрителей.

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