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Шаляпин обретет кинобиографию

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Шаляпин обретет кинобиографию
В новом сериале роль легендарного оперного баса Федора Шаляпина сыграет Александр Горбатов / Кадр из сериала «Шаляпин», 2021

Телеканал «Россия» приступил к съемкам многосерийного фильма, главным героем которого станет оперный певец Федор Шаляпин.

Имя Шаляпина давно стало по сути нарицательным. Так назовут любого человека, запевшего громко, а над не умеющим петь посмеются: да, мол, не Шаляпин! Но что мы знаем о Шаляпине на самом деле? Солист Большого и Мариинского театров, а также нью-йоркской Метрополитен-оперы, первый народный артист республики, в 1918– 1921 годах — худрук Мариинского театра, Шаляпин был символом России... Умер он не на родине, а в Париже, вдали от родной земли, многими не прощенный за это.

Режиссером-постановщиком многосерийной картины «Шаляпин» стал Егор Анашкин.Его известные работы — неоднозначно воспринятая «Зулейха открывает глаза» и нашумевшая «Кровавая барыня». Ну а за написание сценария взялся Тимур Эзугбая — он писал сценарий к фильмусаге «Грозный». Музыкальная часть отдана композитору Юрию Потеенко; он писал, в частности, для «Седьмой симфонии», недавно показанной на канале «Россия».

Фильм позиционируют как историю многогранного человека: это история «невероятного таланта, немыслимой славы и великой силы характера». Все связанное с Шаляпиным всегда было острым: если уж его любили, то до потери памяти, если ненавидели — то до «остервенения». Никто и никогда не относился к нему равнодушно, его жизнь в целом строилась на экстремумах, а уж завидовали ему точно до безумия. Никогда прежде история Шаляпина не исследовалась кинематографистами, а ведь в ней много удивительного и противоречивого: самородок из крестьян, он завоевал сердца миллионов, что невозможно было сделать без особой силы таланта и характера, но не смог сделать выбор в личной жизни, болезненно разрываясь между двумя любимыми женщинами...

Загадки из того, кто станет исполнителем роли Шаляпина, создатели картины делать не стали — это Александр Горбатов, известный по ролям в «Молодой гвардии», «Тихом Доне» и, конечно, прогремевший после роли Прохора в «Угрюм-реке». Кроме того, в проекте заняты Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Федор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова и многие другие артисты.

Известно, что многосерийный фильм будут снимать в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и Милане. Выход фильма ожидается в 2022 году, производством занимается «Москино».

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