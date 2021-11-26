Среди моря разномастной музыки выделяются классические мелодии

Олег Отс в роли студента Олега (слева) и Артем Ткаченко в роли музыканта Константина Багрицкого / Кадр из сериала «Струны», 2021

Закулисье профессиональных сообществ всегда интересно зрителю. Сериал про виолончелистов «Струны» выходит на онлайн-платформах КиноПоиск HD и Wink.

Давно ли вы слушали классическую музыку? А инструментальные каверы хитов вроде «Звезды по имени Солнце»? После сериала «Струны» вам захочется это сделать.

По сюжету эксцентричный музыкант Константин Багрицкий (Артем Ткаченко) больше не дает концертов, но соглашается учить нескольких студентов Академии имени Гнесиных, согласных на то, что экзаменом будет прохождение отбора на Международный конкурс имени Чайковского.

Но сериал не только об академической музыке. Он старается затронуть как можно больше актуальных тем. Вот армянка Марго (Ева Инденбаум), противясь воле отца, сбегает из дома, а после по-новому воспринимает свою национальную культуру и традиции, а еще пробует зарабатывать вебкамом. Вот Наташа (Алина Рачковская), у которой на футляре для телефона изображен Багрицкий, начинает отношения с преподавателем. Вот Олег (Олег Отс) из интеллигентной семьи ищет способ добавить эмоций своей игре и вырваться за привычные рамки. А вот Марк (Федор Левин), который может сочинить мелодию даже для велосипедного колеса и занимается мелкой противозаконной деятельностью, включая хакерство. Решая личные проблемы, молодые люди не только готовятся к музыкальному конкурсу, но и создают квартет «Струны», быстро набирающий популярность в сети.

Лоск и утонченность музыкантов, играющих классику. Безрассудство и дерзость юности. Ужасающие и впечатляющие жертвы и дары, которые приносит людям талант. Все это есть в «Струнах». История красива и увлекательна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кессель, режиссер:

— Музыкальное сообщество — это мир со своими ценностями, законами, иерархией. Общаясь с музыкантами при разработке сериала, я открыл для себя много нового и неожиданного. Можно сказать, что ничего в сериале «Струны» не является вымыслом. Так или иначе, это истории реальных виолончелистов, из которых возникли собирательные образы наших героев и история о мечтах и разочарованиях, соседстве безумства и гения, о конфликте поколений, природе творчества и цене успеха.