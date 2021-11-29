«Вредные советы», «Три мушкетера» и «Урожай»: театры представили премьеры декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первый зимний месяц на пороге. А вместе с ним на театральные сцены нашего города приходят новые спектакли. Какими премьерами порадуют зрителей в декабре столичные сцены, расскажет в обзоре «Вечерняя Москва».

Открывает зимний обзор премьера «Урожай» (18+), которую зрители смогут увидеть в объединенном театре на Таганке уже 2 декабря.

Спектакль поставлен Марфой Горвиц по пьесе Павла Пряжко — яркого представителя «новой драмы» и обладателя премии «Золотая маска».

Зритель окажется в захватывающем квесте, наполненном увлекательными, забавными, а где-то драматическими приключениями.

Четверо молодых людей отправляются в яблоневый сад собирать урожай, не предполагая, что это занятие превратится в настоящий блокбастер. А сам сбор яблок обернется поиском сокровищ, наполненным увлекательными, смешными и драматическими приключениями. Один из героев берет на себя командование операцией, ведь подобная задача должна быть наполнена доблестью, благородством, безрассудностью и храбростью. Потому что фортуна любит отчаянных и трудолюбивых. Познание взрослого мира, муки выбора, получение нового опыта — все это исследуют герои спектакля через чувственный аспект в созданной райской реальности.

Декабрь подарит юным зрителям много новых театральных постановок. Настоящий премьерный дождь прольется уже 3 декабря. В первую зимнюю пятницу театр кукол KукLab подарит театралам постановку «Белый пароход» (8+).

Режиссер Екатерина Половцева поставила спектакль по мотивам повести Чингиза Айтматова. В нем она продолжает поиски ответа на вопрос одного из главных героев Момуна: «Почему такими бывают люди?» и исследует человечность.

Язык Айтматова поэтичен и насыщен метафорами, история разрушения последнего оплота традиций показана глазами мальчика. Сначала мы видим и чувствуем прекрасную природу, которая его окружает. Его друзья — растения, камни, земля. Самые дорогие для него существа — это портфель, бинокль и фуражка, а еще белый пароход, который изредка появляется вдалеке. Вечная борьба добра и зла, так характерная для произведений Айтматова, аллегорически обыгрывается в спектакле, созданном на стыке драматического и кукольного жанров.

На следующий день, 4 декабря, Московский детский камерный театр кукол представит премьеру для самых маленьких зрителей — «Как Ежик Медвежонка спасал» (3+).

Спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова, которые учат добру, ставят перед детьми непростые вопросы взрослых: о смысле жизни и расставании. Именно Сергей Козлов придумал Страну Тилимилитрямдию, куда отправились Медвежонок и Ежик, а их приветствие «Трям! Здравствуйте!» стало практически нарицательным.

Зрителям предстоит встреча с Ежиком, Медвежонком, Зайцем, Дятлом и Осликом. Вместе с новыми друзьями герои придумают разные истории, которые и расскажут детям.

Театр имени Наталии Сац 4 декабря зовет взрослых и детей на премьеру оперы «Вредные советы» (6+).

Ценителям высокого искусства предстоит увидеть постановку композитора Михаила Броннера по культовой книге Григория Остера «Вредные советы» — спектакль про дружбу внутри семьи и про территорию свободы.

Парадоксальные «Вредные советы» Остера станут в спектакле тем ключом, с их помощью которого главные герои найдут способ побыть вместе, похулиганить, повеселиться и поговорить о самом главном: о взаимоотношениях друг с другом.

Еще одну премьеру 4 декабря зрителям подарит детский театр «Снарк». Спектакль «Аляска» (10+) расскажет о собаке, которая становится поводырем для мальчика-эпилептика.

Семья главной героини Паркер вынуждена отдать любимую собаку другим хозяевам из-за аллергии, внезапно возникшей у младшего брата. Вскоре Паркер узнает, что досталась Аляска ее злейшему врагу, мальчику, который выставил ее на посмешище перед всем классом в первый день в новой школе. Затаив обиду, девочка решает украсть собаку у новоиспеченного хозяина.

Но не все так просто. Мальчик оказывается эпилептиком, и собака для него не просто домашний питомец и друг семьи — собака ему жизненно необходима.

Премьера мюзикла «Онегин» (16+) в постановке Алексея Франдетти на сцене Театра на Таганке состоится 16 декабря.

Авторы оригинальной постановки Эмил Глэдмтоун и Веда Хилль, никогда не бывавшие в России, взялись за перевод «Евгения Онегина» Пушкина на английский. Теперь Театр на Таганке переводит канадский мюзикл обратно — на русский. Онегин Франдетти станет первым спектаклем на исторической сцене объединенного театра, в котором сыграют актеры вновь единой труппы.

Вечная классика больше не будет скучной: через хулиганство и юмор, живое перевоплощение актеров в персонажей прямо на сцене автор постановки раскроет тот вечный и актуальный смысл романа Пушкина. Онегин в постановке Франдетти поднимает все те же пушкинские вопросы: выбирать разумом или сердцем, идти на риск или принять навязанные обществом стандарты, доверять другим или верить в себя.

Через призму текстов Пушкина, музыку Чайковского, уникальную сценографию и авторское прочтение оригинальной постановки зритель погрузится в мир собственных чувств и эмоций, раскроет глубокую суть достоинств и пороков главных героев. Пришло время сопоставить, что есть реальность, а что — мечты.

Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой 18 декабря представит премьеру спектакля «Кукурузный человечек» (6+).

В жаркой солнечной Мексике, где-то среди бескрайних кукурузных полей, затерялась деревушка под названием Маисета. Там живут простые, работящие крестьяне. Они любят свою землю, много трудятся, воспитывают детей и уважают стариков.

А уж какие праздники они устраивают. Особым образом в Мексике принято отмечать пятнадцатилетие девочек — окончание детства и вступление во взрослую жизнь. По-испански этот праздник называется «кинсеаньера». Виновнице торжества преподносят последнюю куклу, первые взрослые туфли и множество других знаковых подарков.

Но праздник главной героини оказался омрачен: ее младший брат угодил в историю, да такую, из которой без магии не выбраться. На что способна простая мексиканская девушка, какими добрыми бывают духи и жестокими люди — обо всем об этом спектакль «Кукурузный человечек».

Новую версию постановки спектакля «Три мушкетера» (12+) 23 декабря зрителям представит театр «У Никитских ворот».

Спектакль поставлен по бессмертному роману Дюма.

Жизнь, Смерть, Любовь, Геройство, Самовластье, Интриги, Приключения, Злодейства, Предательство, Шпиономания — и над этим многоцветным конгломератом превыше всего стоит святая мужская Дружба как единственная бесценность, спасающая человека в любом времени и пространстве.

24 декабря Московский театр кукол представит премьеру спектакля «Госпожа Метелица» (6+).

В старой библиотеке среди знакомых историй живут братья Гримм, которые проводят время в спорах о нужности сказок. Их мир был цельным в своем уединении. Пока в двери дома не постучалась девушка — в поисках своей сказки со счастливым концом. Братья охотно соглашаются помочь незнакомке найти свое счастье. Но сказочные герои совсем отбились от рук, а девушка была так несчастна, что братья полюбили ее. Бедняжке придется многое пережить на страницах чужих сказок, прежде чем она решится написать собственную историю.

Поставила историю со счастливым концом режиссер — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Пахомова.

Театр Романа Виктюка порадует зрителя 25 декабря премьерой русской классики — «Мертвые души» (18+).

В авторской интерпретации Дениса Азарова классический текст Гоголя соединен с другими текстами — голосами России двухвековой давности и современной, отразившей все эти два прошедших с момента написания века.

Поразит зрителя, прежде всего, выбор театральных «помещиков». В образе гоголевского Плюшкина на сцену выйдет Дмитрий Бозин. Блистательная Людмила Погорелова — Коробочка, а Дмитрий Голубев — разбитной Ноздрев. Дмитрий Жойдик сыграет помещика Собакевича, а Иван Иванович — обаятельного Манилова.

Роль Павла Ивановича Чичикова, «человека, с которым можно век прожить и не поссориться», сыграет приглашенный Сергей Епишев.

Новый мюзикл «Летучий корабль» (5+) на сцене Театра Российской армии зрители увидят впервые в последнюю субботу года, 25 декабря.

Спектакль о мечте, которая обязательно сбудется, создан по мотивам любимого мультфильма Гарри Бардина, волшебных сказок из сборника русских народных сказок, составленного Александром Николаевичем Афанасьевым, и замечательных стихов Юрия Энтина. А объединит феерию образов фантастическая музыка Максима Дунаевского.

Зрители встретятся с трубочистом Иваном, царевной Забавой, воеводой Полканом, мечтательным Водяным и самой что ни на есть настоящей Бабой-Ягой. В сказке все по-настоящему. Коварство Полкана, захотевшего захватить царство, жестокость Бабы-Яги, которая чуть было не довела до беды Ивана, и бескорыстная дружба Водяного, протянувшего руку помощи своему новому другу. А самое главное — любовь Забавы и Ивана, любовь, способная преодолеть все преграды и помогающая творить самые настоящие чудеса.