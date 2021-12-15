«Матрица: Воскрешение» и «Елки-8»: какие фильмы выйдут в прокат 16 декабря

Фото: Матрица: Воскрешение, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 16 декабря большой экран представит зрителям фантастический боевик «Матрица: Воскрешение», чудесные семейные фильмы «Школа магических зверей» и «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков», ленту национального производства «Елки-8», драмы «Остров Бергмана» и «Ночь принадлежит нам», триллер «Преступный квест», фильмы ужасов «Оленьи рога» и «Конец света».

Открывает обзор фантастический боевик Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение». Роль Нео вновь досталась Киану Ривз, а Тринити — Кэрри-Энн Мосс. Они вновь в игре, только с памятью возникли серьезные проблемы. Томас Андерсон не работает в офисе и ходит к психотерапевту, которому жалуется на странные сны. Раньше Томас был известным хакером, а теперь потерянным взглядом смотрит на людей, которые даже в лифте не могут без гаджетов.

Новой «Матрице» — новые герои. Один из них — упомянутый психотерапевт, который выписывает Нео таблетки, заставляющие героя принимать Матрицу за реальность. И еще как минимум два новых персонажа попытаются не испортить впечатление от продолжения ленты — синеволосая девчушка, ведущая войну с восставшими машинами, и «Охотник за разумом».

Юных зрителей большой экран порадует приключенческой картиной «Школа магических зверей».

По сюжету мальчику Бенни и девочке Иде подарили по волшебному животному, которые не только умеют разговаривать, но и готовы стать для них лучшими друзьями. Всех вместе их ждут впереди невероятные приключения, но сумеют ли они выполнить главное условие «Волшебного зоомагазина»: сохранить втайне от взрослых своих новых друзей.

Режиссерская команда в составе Антона Богданова, Василия Зоркого, Александры Лупашко, Варвары Маценовой и Якова Юровицкого представляет в национальном прокате комедию «Елки-8».

Съемки фильма прокатились практически по всем уголкам нашей необъятной Родины. Лицезреть героев фильма могли жители Перми, Тюмени, Уфы, Саранска, Нижнего Новгорода. Кстати, актерскому составу предыдущих «приключений» добавили звезд — Филипп Киркоров и Ольга Бузова, которая сыграет в ленте себя. Кроме них в «Елках» по традиции снимались Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Добрый семейный фильм «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков» режиссера Алексея Есипова приглашает зрителей во время чудес. В главных ролях в картине снялись Юрий Куклачев, Арина Соколова, Анастасия Макеева, Ирина Калинина, Арсений Слесарев, Сергей Сидоренко, Григорий Гладков.

Непоседливая правнучка Деда Мороза Снежина совсем непохожа на свою маму Снегурочку. Она озорная, нетерпеливая, очень любопытная и считает дело своей семьи в интернет-эпоху устаревшим. Нарушив из любопытства правила морозного терема, она случайно ломает механизм волшебной книги хроник Деда Мороза. В книгу заносятся все, кто получит подарки, наделяющие их владельца особыми качествами. Теперь их будущее под угрозой. Снежине предстоит открыть тайну подарков прадедушки, найти свое предназначение и исправить случившееся. А помогут ей в этом юный Механик и хранители тайны подарков.

Режиссер Миа Хансен-Лев покажет на большом экране драму «Остров Бергмана», главные роли в которой сыграли Вики Крипс и Тим Рот. Картина стала сплавом настоящей биографии шведского режиссера Ингмара Бергмана и художественного сюжета игрового кино.

Парочка американских кинематографистов приезжает на шведский остров Форё, где жил и умер Ингмар Бергман. Они намерены писать сценарии собственных фильмов, но постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться.

Французская мелодрама «Ночь принадлежит нам» режиссера Жюльена Ильмуана расскажет зрителю об остепенившемся ловеласе, который накануне свадьбы встречает таинственную незнакомку. Она предлагает провести ночь в ее доме: любовь без обязательств — дух безграничной свободы. Соблазн велик, но кто эта девушка и какую опасность она представляет — герою предстоит выяснить.

Американский режиссер Эдвард Дрэйк представит в российском прокате боевик «Преступный квест» с вполне традиционным для последнего времени сюжетом. Согласно ему, пять охотников покупают элитную услугу — возможность выследить человека на необитаемом острове, но сами становятся добычей.

Поклонников ужастиков большой экран порадует двумя премьерами. Первая из них — «Оленьи рога» — приглашает зрителя в дом, где происходит что-то странное. Здесь живет школьник, который не торопится рассказывать об этом окружающим, и только учительница начинает подозревать, что мальчику угрожает опасность. Вместе с братом-полицейским педагог решает разобраться в ситуации. Со временем они понимают, что речь идет не о безобидных детских страхах — в стенах старого дома притаилось нечто зловещее.

А завершает обзор «Конец света» — триллер, который снял аргентинский режиссер Феркс Кастеллани.

И вновь грядет конец света. Следуя пророчествам, семья укрывается в заброшенном доме за считаные часы до Страшного суда. Самозваный спаситель войдет в этот дом, пошатнет их веру и определит судьбу.