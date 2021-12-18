Реальность уже написана: как сбывались сюжеты из сериала «Черное зеркало»

Кадр из сериала «Черное зеркало» / 2011 год

Культовый фантастический британский сериал «Черное зеркало» отмечает 10-летие. «Вечерка» вспоминает сюжеты, которые оказались пророческими.

Сериал Чарли Брукера построен как антология. Каждая серия — отдельная законченная история. Несмотря на то, что жанр — фантастика, многие поклонники отмечают, что сюжеты из серий позже воплощаются в жизнь. Яркий пример — 1-й эпизод 3-го сезона «Под откос», снятый в 2016 году. Это история о девушке, которая едет на свадьбу к успешной подруге, чтобы повысить свой социальный рейтинг: чем эта цифра ниже, тем сложнее купить квартиру, машину. Человек с низким рейтингом — изгой, ему не продадут билеты на самолет, а таксисты откажутся его везти.

— Рейтинги в такси у нас появились примерно два года назад, — рассказал «Вечерке» таксист Александр Дмитров. — Я могу отказаться от поездки, если у клиента низкий рейтинг. У меня не снимут за это деньги.

Во 2-й серии 4-го сезона «Аркангел» мать решает вживить дочери чип, чтобы следить за ней и оградить от возможных опасностей. Но все заходит слишком далеко: вместо обещанного чувства спокойствия у ребенка появляется недоверие ко всем. Не говоря уж о полной неприспособленности к самостоятельной жизни.

Пока такой сюжет выглядит менее реалистичным, но предпосылки есть. Например, программы «родительский контроль» или умные часы, которыми пользуются родители.

— Такой контроль за ребенком не всегда идет на пользу. Если родители слишком тревожны — прослушивают все разговоры, читают сообщения, это приведет к тому, что ребенок будет тоже тревожным и во взрослом возрасте это останется, — считает детский психолог Полина Гераськина.

И это не все совпадения. Например, работа Бинга из серии «15 миллионов заслуг» состояла в том, чтобы крутить педали велотренажера, обеспечивая здание энергией. А в 2012 году в одной бразильской тюрьме сокращали сроки заключенным за то, что они крутили педали с той же целью.

Героиня эпизода «Я скоро вернусь» Марта разговаривала с чат-ботом, копирующим манеру общения ее погибшего возлюбленного.

В 2016 году в России был разработан подобный бот. Также в сериале были показаны импланты, внедренные в мозг, которые записывали все, что видит, слышит и делает человек. В реальности же умные очки с видеокамерой появились в начале 2010-х.

Последний, пятый сезон сериала вышел в 2019 году. Одна из серий посвящена кукле-роботу, в которой заперли настоящую личность ее прототипа. Кто знает, может, какая-нибудь умная колонка с голосовым помощником однажды о чем-то проговорится.