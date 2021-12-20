Битва за зрителя: как отечественному кино одолеть «Венома» и «Человека-паука

Кадр из фильма «Холоп» (2019) режиссера Клима Шипенко: актер Милош Бикович в роли эгоистичного мажора Гриши / Кадр из фильма «Холоп», 2019

В четверг в прокат вышла очередная серия франшизы «Елки». В прошлом году отечественная киноиндустрия взяла новую высоту: впервые со времен «Движения вверх» (2017) абсолютным лидером в истории нашего кинопроката стала картина «Холоп». В этом году все ждали какого-нибудь нового прорыва. Однако в последние полгода российские ленты показывают серенькие результаты. Почему народ опять отвернулся от родного кинопроизводителя? Разбираемся с экспертами.

Весной скромно прошел «Девятаев» — картина, спродюсированная и снятая тяжеловесами Тимуром Бекмамбетовым, Сергеем Трофимовым, Игорем Угольниковым, с Павлом Прилучным в главной роли. Сейчас «благополучно» проседает в прокате военная драма Рената Давлетьярова «Летчик» с блестящей игрой Петра Федорова. Между тем у «американских партнеров» дела обстоят великолепно. «Веном 2», «Дюна», «Не время умирать» прокатились на ура. В эфире стали раздаваться тревожные голоса: что происходит с российскими картинами? Почему их не смотрят?

Однако упрекать наше кино в каком-то выдающемся неуспехе — грешить против истины, считает главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев.

— Не нужно удивляться, что голливудские блокбастеры завоевывают лидирующие позиции на российском рынке, — рассказывает эксперт. — Так происходит во всем мире. Всегда будет очень много тех, кому хочется посмотреть «Годзиллу против Конга» и Mortal Combat, — это самые кассовые зарубежные фильмы первой половины года в нашей стране.

Осенью из ковидного тумана вышел «Веном 2» и всех «убрал». Любая индустрия развлечений — это высококонкурентная среда. Нам приходится состязаться с лучшими образцами жанра, а Голливуд дает действительно лучшие образцы: это самое дорогое и качественное кино на свете. До него очень трудно «дотянуться» — хотя бы по производственным бюджетам.

В середине 2000-х, когда нашумели «Ночной» и «Дневной дозоры» Тимура Бекмамбетова, выстрелила «Девятая рота» Федора Бондарчука и было еще несколько релизов, которые очень удивили, среди продюсеров появились шапкозакидательские настроения «догнать и перегнать Америку». Однако скоро стало ясно, что российский — небольшой по объему — рынок не может себе позволить снимать много историй, способных биться с Голливудом на равных.

Это простая экономика: у нас в стране живет примерно 145 миллионов человек. Среди них «киноходящих» наберется миллионов 15. Умножаем это число на среднюю по стране стоимость билета в кино (в 2021 году она приближается к 300 рублям) — и получаем максимальные сборы того или иного фильма. Исходя из этой суммы, можно посчитать бюджет картины. Он окажется в разы меньше, чем, например, у любого блокбастера студии Marvel. В переводе на рубли это десятки миллиардов, в то время как одна из самых кассовых российских кинолент «Т-34» обошлась инвесторам в 600 миллионов рублей. Поэтому нашему кино приходится искать другие пути к сердцу массового зрителя, учитывая множество факторов.

— Мы можем «победить» Голливуд фрагментарно — в отдельных жанрах, в определенные моменты и в определенных сегментах, — резюмирует Александр Нечаев.

Кадр из фильма «Последний богатырь», 2019

Психологический просчет

Ленту «Девятаев» выпустили накануне майских праздников. Казалось бы, логично: люди будут праздновать Победу, вспоминать героев Великой Отечественной — и фильм про подвиг советского летчика придется очень кстати. Однако это было ошибкой: потенциальная аудитория — люди за 40 — в начале мая спешат не в кино, а за город открывать дачный сезон. Выпускать военный фильм под Первомай — лучший способ провалиться. Сумма, которую собрал в итоге «Девятаев», не покрыла даже расходов на производство. Причем конкурировать ему пришлось не с голливудскими хитами, а с огородными работами.

«Елки» навсегда

Высокий сезон в кино — «новогодняя битва» (последние недели декабря и первая неделя января). Именно к этому моменту стараются подгадать самые интригующие премьеры. Бурный успех ленты «Холоп» отчасти обусловлен датой ее выхода в прокат — 26 декабря. Еще одно «железобетонное» достоинство фильма — это комедия, и массовой публике он действительно показался смешным.

— Комедия — мощная национальная опора нашего кино, — отмечает Нечаев. — В этом жанре мы одержали над иностранными фильмами убедительную победу: российский зритель предпочитает родной юмор.

Трудно повторить успех «Холопа», но в этом году комедии уже очень поддержали кинопрокат: «Родные» и «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым заработали больше 500 млн рублей, «Прабабушка легкого поведения. Начало» — больше 300 млн. А недавно стало известно, что в середине декабря в прокат выйдут «Елки 8». Онлайн-кинотеатр ivi решился вытащить из нафталина знаменитый киноальманах. Судя по всему, новые хозяева решили провести дерзкий эксперимент: смогут ли выстрелить «Елки» через три года после своих торжественных похорон? Кинотеатры, похоже, против — крупные сети страны объявили фильму бойкот из-за того, что тот уже через две недели будет доступен на ivi.

Феномен «Кахи»

Пример «тонкой настройки» на зрителя — комедия «Непосредственно Каха!» Казалось бы, редкий пример безвкусицы и низкопробного юмора. Однако фильм вышел после локдауна, осенью 2020 года, и буквально смел конкурентов — «Каха» заработал 545 млн рублей, став едва ли не самым прибыльным российским фильмом прошлого года.

— «Каху» очень грамотно продвигали изначально, — рассказывает Нечаев, — К моменту выхода в кинотеатрах у него была уже сформированная фан-база, потому что фильм вырос из сериала, который шел на YouTube несколько лет, и у него были миллионы просмотров. Кроме того, осенью 2020 года было очень удачное время, когда у региональной аудитории, на которую «Каха» ориентирован, сформировался длительный отложенный спрос на подобный контент. То есть очень долго ничего подобного в кинотеатрах не выходило. Сначала был локдаун, потом кинотеатры открывались «Доводом» Кристофера Нолана, затем вышла эротическая мелодрама «После. Глава 2», следом за ней — спортивная ретродрама «Стрельцов». Поклонники комедий совершенно изголодались. Еще один момент: фильм очень четко «таргетирован» на южные регионы страны. Создатели «Кахи» в каком-то смысле даже молодцы: они открыли для российского кинематографа еще один сегмент аудитории, который значительную часть отечественных картин уже много лет игнорирует, — и это отличное достижение.

Кадр из фильма «Девятаев», 2019

Новый фаворит

Действительно, мы видим, что российские фильмы во второй половине 2021 года выступают в прокате без блеска, отмечает Александр Нечаев. Однако в период предстоящей «новогодней битвы» все может измениться.

Безусловный фаворит — третья «серия» комедийного фэнтези «Последний богатырь». Две предыдущие части одна за другой били рекорды проката. Первая вышла на экраны до пандемии и заработала 1 миллиард 700 миллионов рублей. С продолжением «Последний богатырь: корень зла» получилось еще интереснее. Запустили картину в самый разгар зимних каникул, 1 января 2021 года. Однако в кинотеатрах тогда действовали пандемические ограничения, суперуспеха никто не ожидал. Тем не менее к февралю второй «Богатырь» «срубил» более двух миллиардов. По мнению Нечаева, секрет успеха в том, что эта франшиза очень грамотно сумела охватить сразу несколько сегментов аудитории. История современного москвича, оказавшегося сказочным богатырем, пришлась по душе и семьям с детьми до десяти лет, и «тусовочной» молодежи 15–20 лет, хотя принято считать, что эти два сегмента трудно собрать в одном кинозале. А остроумный сценарий и компьютерная графика высокого качества помогли зацепить и другие возрастные категории.

— На форуме «Российский кинобизнес» в начале декабря показали 20 минут из третьей части «Богатыря», — рассказывает Александр Нечаев. — Этот отрывок — динамичный, красочный, с отличными визуальными эффектами — свидетельствует о том, что фильм ждет большой успех. Вряд ли ему найдутся конкуренты среди других российских участников новогоднего проката.

Противоборство титанов

Однако за ценную молодежную аудиторию «богатырскому» эпосу придется побороться. В грядущей «новогодней битве» очень большое представительство Голливуда — давно такого не было, отмечает эксперт. Сильнейший соперник — «Человек-паук: нет пути домой». На Западе картина побила все рекорды предпродаж. В России билеты на первые сеансы раскупили за неделю до начала проката.

Бытует мнение, что в культурном коде молодого поколения вселенная «Марвел» (и прочие волшебные миры голливудских студий) практически заменила русскую народную мифологию. Современный десятиклассник легче справится с описанием какого-нибудь Росомахи, чем родного Кощея Бессмертного. Однако Нечаев уверен: успех «Последнего богатыря» не случаен. Качественно упакованный русский фольклор может вполне успешно сосуществовать на рынке с игроками голливудской «премьер-лиги».

— Что касается использования фольклора в массовых российских блокбастерах, практика показывает: да, опора на сказочных персонажей приветствуется российской публикой. Есть фильмы, которые берут готовую голливудскую формулу, слегка причесывают ее и пытаются перенести на российскую почву, но их сборы, как правило, уступают удачным картинам, основанным на национальном фольклоре.

Недавний пример — «Конек-Горбунок», собравший в этом году более 1 миллиарда рублей. В новейшей истории можно найти множество подобных случаев. Анимационный эпос студии «Мельница» о трех богатырях (серия полнометражных мультфильмов, которые выходят на российские экраны с 2004 года) пользовался большим успехом. Новые приключения Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича много критиковали за несоответствие «историческому материалу», однако публика приняла их благосклонно. Кинематографисты заметили эту тенденцию и стали более активно «шерстить» национальные ресурсы. Недаром Алексей Учитель сейчас продюсирует фильм «Летучий корабль», в котором также действуют персонажи русских сказок.

Пусть цветут все цветы

— Возмущаться и негодовать по поводу каких-либо релизов неразумно во всех смыслах, — отмечает Нечаев. — С точки зрения маркетинга, главный критерий качества — попадание в целевую аудиторию. Люди голосуют рублем — значит, фильм удался. И если вам не нравится «Холоп» или «Непосредственно Каха!», значит, это просто не ваше кино, вы будете смотреть что-нибудь другое. Тем более у нас для этого есть все возможности. Сегодня бурно развиваются интернет-платформы. Их инвесторы охотно дают деньги на производство новых фильмов, не рассчитывая на немедленную прибыль.

Пока им выгодно расширять ассортимент, чтобы привлечь побольше самых разных подписчиков. Потом, посадив аудиторию «на крючок», они будут стараться ее не отпускать на протяжении многих месяцев. А мы уже сейчас получаем доступ к колоссальному изобилию кинопродукции.

Судя по всему, дела у виртуального кино идут в гору. По подсчетам независимых аналитиков, доходы онлайн-платформ по итогам 2021 года будут сопоставимы с доходами от кинопроката — около 38 миллиардов рублей.

Кадр из фильма «Холоп» (2019) режиссера Клима Шипенко: актер Милош Бикович в роли эгоистичного мажора Гриши / Кадр из фильма «Холоп», 2019

КАК У НИХ

Авторитетная Книга рекордов Гиннесса 2021 года издания признает самым кассовым фильмом в истории киноленту «Мстители: Финал» (2019), которая собрала почти 2,8 миллиарда долларов в прокате.

Предыдущий лидер рейтинга «Аватар» (2009), который уступает «Мстителям» всего несколько миллионов долларов, съехал на второе место. Тройку лидеров замыкает «Титаник» (1997).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», наш кинематограф на протяжении последних нескольких лет обеспечивал кинотеатрам и дистрибьюторам в среднем 20–25 процентов кинотеатральных сборов. Остальное — сплошная «иностранщина».

Ситуация сильно изменилась в ковидном 2020-м, когда голливудское производство застопорилось, заграничный поток блокбастеров ослаб, позволив отечественному контенту укрепить свои позиции: доля сборов российских картин по итогам прошлого года достигла рекордных 4% процентов от общей выручки. На текущий момент она равна 26,5 процентов — то есть дела совсем не плохи.

РЕПЛИКА

Российское кино выбралось из эры гламура

Александр Шпагин, кинокритик, историк кино:

— Все, что происходит сейчас в российском кино, идет «в плюс». Потому что мы, надеюсь, вышли из эры гламура, в которую угодили в 2010-е годы. Это было время чудовищной халтуры. Продюсировать кино пошли люди, которые ставили перед собой задачу заработать на одноразовых трендах. Чего только тогда не было! Один «Беременный» Дюжев приводил в отчаяние. «Резиновые» картины, которые вылетают из памяти через два дня, плодились, как тараканы. Теперь мы из этого пике выходим. Кинопроизводством занялись профессионалы. Ведь продюсер должен очень внимательно отслеживать тенденции и выдавать на рынок действительно ноухау.

Мне очень нравятся два тренда, которые у нас появились. Первый — спортивный, который начался «Движением вверх» и «Легендой номер 17». Это был безусловный прорыв. Второй прекрасный тренд представлен фильмами «Вратарь Галактики» и «Майор Гром: Чумной доктор». Это оригинальнейшие по сюжету комиксы с отличной компьютерной графикой, невероятной фантазией и юмором. Если мы продолжим двигаться в эту сторону, хотя она дороговато обойдется, будет очень хорошо. Потому что эти картины успешные не только у нас, они и на Западе неплохо прошли. Ведь европейское коммерческое кино по сравнению с нашим очень слабое.

Снимают про вампиров, которые уже всем надоели. Все уже забыли 1960-е, когда европейское кино было в зените славы. Тогда, наоборот, голливудское кино вышло из моды. Зритель перестал смотреть блокбастеры и потянулся в сторону вечных ценностей. На Феллини, Антониони выстраивались очереди. И тогда американцы выстроили у себя очень грамотный, профессиональный институт продюсирования кино. Хорошо бы нам взять с них пример.