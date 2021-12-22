«Зверопой» и «Последний богатырь»: какие фильмы выйдут в прокат 23 декабря

Фото: Последний богатырь: Посланник Тьмы, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 23 декабря большой экран представит зрителям ленты национального производства «Последний богатырь: Посланник Тьмы» и «Мой папа не подарок», чудесный мультфильм «Зверопой-2», рождественскую комедию «Разыскивается Санта!», мелодраму «Реальная любовь» и драму «Триумф».

Открывает обзор долгожданное продолжение приключенческого фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Режиссер ленты Дмитрий Дьяченко вновь позвал на сказочные роли Виктора Хориняка, Милу Сивацкую, Екатерину Вилкову и Тимофея Трибунцева.

Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир — Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные почти для любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца — простые или волшебные? Свадебное путешествие — на куриных ногах или в ступе?

В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире бок о бок с обычными людьми неплохо устроились герои старых сказок, с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Приближающиеся новогодние праздники добавляют российскому прокату тематических фильмов. Так, семейная комедия «Мой папа не подарок» расскажет о новогодних планах юного героя. Макс никогда в жизни так не ждал Новый год. Косплей-фестиваль геймеров. Приз лучшего игрока. Но на его пути возникает дерзкая девчонка Венера и ее суровая мама-полицейский. Однако Макса не остановить. Он все сделает, чтобы оказаться на косплее: выиграет гонку на супердронах, обезвредит таинственного злодея, провернет ограбление и спасет отца от банкротства. И ничего бы этого не произошло, если бы не изобретение его папы — фантастически смышленого дрона с повадками милого зверька.

Итальянская рождественская комедия «Разыскивается Санта!», которую на большом экране представляет режиссер Эдоардо Мария Фальконе, поведает зрителю о чудесном превращении закоренелого вора в помощника Санты. Мировая премьера ленты состоялась на открытии кинофестиваля в Риме.

В роли Санта-Клауса снялся ветеран итальянской комедии Джиджи Пройетти. Для него эта работа стала последней — в ноябре прошлого года актер скончался от инфаркта.

Напарником Санты в фильме стал Марко Джаллини, который блистательно сыграл вора Этторе, только что вышедшего из тюрьмы и вынужденного отправиться в путешествие по самопознанию. Вломившись в дом настоящего Санта-Клауса, вор получает второй шанс на возвращение к нормальной жизни — ведь когда-то и у него была семья.

Самых юных зрителей большой экран порадует продолжением французского музыкального фильма «Зверопой-2».

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.

Предрождественская мелодрама «Реальная любовь», вышедшая на экраны восемнадцать лет назад, вновь покоряет российские кинотеатры. Она вобрала в себя много историй любви — любви незабываемой и недосягаемой, вызывающей сожаление, неожиданной и нежеланной, неудобной и необъяснимой, неизящной и неравной — настоящих, реальных чувств.

Режиссер Ричард Кертис как-то сказал, что одной из причин, почему он решил снять такой фильм, было то, что на съемки каждого романтического фильма у него уходило по 3–4 года. Таким образом ему не хватило бы жизни, чтобы реализовать все свои задумки, и он решил соединить сразу несколько фильмов в один и посмотреть, как это у него получится.

Получилось изумительно. Каждый кадр этой картины наполнен искренними чувствами. Любовь поистине правит всеми вокруг — от премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце.

Драма «Триумф» режиссера Эммануэля Курколя в 2020 году покорила сердца европейских киноакадемиков, которые безоговорочно присвоили ей звание «Лучшей европейской комедии».

Неудачливый актер Этьен берется за создание театральной труппы из сомнительного вида заключенных. Вместе им предстоит поставить знаменитую пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». У Этьена есть всего полгода, чтобы сделать из отъявленных маргиналов настоящих артистов, а самому стать режиссером.