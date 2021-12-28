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Экранные шахматные сражения напоминают про принятые решения

Татьяна Еременко

Развлечения
Экранные шахматные сражения напоминают про принятые решения
В фильме «Чемпион мира» (2021) Иван Янковский (слева) сыграл Анатолия Карпова, а Константин Хабенский (справа) — Виктора Корчного. В центре Марк Ноубл в роли судьи / Кадр из фильма «Чемпион мира», 2021

30 декабря в прокат выходит экшн-драма Алексея Сидорова «Чемпион мира». Сюжет в ней строится вокруг шахматного матча за этот титул между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в 1978 году.

Показателем ценности произведения искусства является желание к нему возвращаться. «Чемпион мира» — именно такой фильм. В нем есть несколько интересных слоев.

Первый — внешний. Это кино про шахматы как спорт, за которым можно наблюдать часами, у которого полные залы болельщиков, победы в котором признаются народным достижением. Хоть это не самая визуально зрелищная игра. Возможно, поэтому в ленту «от создателей «Т-34» и «Движения вверх» включили элементы соревнований по футболу, по баскетболу. Для ценителей мистических историй добавили телепатов и графические спецэффекты. Визуализировали сам процесс поиска решений и внутренние баталии, разворачивающиеся в сознании шахматистов. Для любителей мелодрам сделали акцент на семейную привязанность — как личную, так и родительскую. Конечно, не обошлось без дружеской поддержки и вражеских интриг. Эта сторона яркая, динамичная, увлекающая и пестрая.

Другой слой — внутренний, тонкий, проявленный в микродвижениях. Вот Анатолий Карпов в исполнении Ивана Янковского. Принимает решения не самоуверенно, но с осознанием права на это. Глядит не горделиво, но с достоинством. Ликует, улыбаясь уголком губ. Держит внимание. Его оппонент — Виктор Корчной, в образе которого Константин Хабенский. Походит на Мефистофеля не всклокоченными волосами, а наэлектризованным, нервным поведением загнанного человека. Будучи на тот момент «лицом без гражданства», он играет сам за себя, расширяя границы доски до пределов целого мира.

Но в этом фильме, как в шахматах и в жизни — героя проявляет окружение. Вот команда Карпова. Виктор Батуринский в исполнении Виктора Сухорукова с мягкой улыбкой жестко отстаивает права своего игрока. Юрий Балашов, в этой роли Михаил Тройник, зажигается, втягиваясь в свежий поворот продуманного хода игры. А на стороне Корчного Паола, сыгранная шведской актрисой Йозефин Асплунд, повадками напоминающая змею. Есть и другие весьма эксцентричные герои.

Третий пласт состоит из вопросов глобальных: талант, предательство, прощение, способы достижения целей, черное и белое, добро и зло... И оказывается, что, когда ты способен приносить в жертву других, то практически обречен. А если готов жертвовать собой — сможешь вырасти.

Что касается производства, то режиссер Алексей Сидоров («Бригада», «Бой с тенью») около 30 лет думал о том, как снять кино про шахматы. Главным консультантом проекта был куратор Музея шахмат Дмитрий Олейников. С артистами работали гроссмейстеры Даниил Дубов и Влад Ткачев. Создатели общались с самим Анатолием Карповым. Кстати, на момент матча ему было 27 лет, а Корчному — 47. Янковскому же на съемках исполнилось 30 лет, Хабенскому было 49.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Хабенский, народный артист РФ:

— Насколько я успел заметить по общению с консультантами и по книгам, которые читал, шахматы — это другой мир. Это другой уровень погружения и восприятия этого мира. Я, возможно, сейчас грубо скажу, но шахматисты — лунные люди. Люди, у которых другие ориентиры. Когда они садятся за шахматную доску — это как боксеры, которые выходят на ринг. Им не важно, кто перед ними. Важен сам момент боя и то, как они идут к своей цели. Сам я благодаря съемкам приобрел агрессивность и наглость с точки зрения игры. Сказать, что я очень сильно продвинулся в комбинациях и знаниях, не могу.

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