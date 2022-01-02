Сценарист Александр Лунгин: Мы можем сочинить свою жизнь

Заслуженный артист РФ Кирилл Пирогов в фильме «Портрет незнакомца» (2021) исполнил роль писателя Льва Николаева, который помогает герою ленты, актеру Олегу Орлову, сочинить продолжение шпионской истории и взглянуть на привычную жизнь под другим углом / Кадр из фильма «Портрет незнакомца», 2022

1 января 2022 года стартовал прокат фильма «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна. «Вечерняя Москва» пообщалась со сценаристами, супругами Ксенией Кияшко и Александром Лунгиным.

По сюжету актер Олег (Юрий Буторин) переживает личностный кризис, знакомится с писателем Львом (Кирилл Пирогов), втягивается в шпионские игры. Действие происходит в Москве 1974 года.

— Какими вы хотели показать 70-е в своем сценарии?

Ксения Кияшко: Ту нежную ностальгическую атмосферу, которую вы видите в фильме, создал режиссер Сергей Осипьян. Я в 70-е не жила. Но считаю, что то с одной стороны далекое, а с другой — близкое относительно нас время можно воспринимать лишь как отражение современности.

Александр Лунгин: Я же в те годы был маленьким. Сергей на несколько лет старше меня. Но, с точки зрения полубогемной тусовки, Москва не особо изменилась и сейчас пришла к схожим вещам. В фильме же точность приблизительная, чуть фантасмагорическая, как в «Эпохе радио» Вуди Аллена.

— С чего началась эта работа?

А. Л.: Автор идеи, мотор и душа проекта — наш друг Сергей Осипьян. Мы с Ксенией ему в основном помогали.

К. К.: Он поставил перед нами технологическую задачу — соединить произведения писателя Бориса Вахтина и Театр Фоменко. Вместить в сценарий и труппу, и иных работников.

— Сложно было выстроить такой сюжет?

А. Л.: Работать с рыхлым материалом — это эквилибристика. Как идти по ненатянутому канату — вроде и не особо высоко висит, но сохранять баланс трудно.

— А вместить всех артистов?

К. К.: Это напоминало нам «Театральный роман» Булгакова. В процессе написания Сергей звонил и просил: «Сочините еще вот для этого актера роль, и для этого»... И мы делали некие виньетки персонажей. Героев было очень много.

А. Л.: Все становилось похожим на арбуз, в котором одни семечки, а мякоти почти нет. Но мне кажется, в итоге Ксении удалось справиться.

— Как строилось соавторство?

А. Л.: В основном мы выступаем как редакторы друг друга.

К. К.: Мы вместе не пишем, потому что работаем в разной стилистике, нас интересуют разные темы. Первую часть сценария писала я, последнюю треть — Саша. Потом мы поработали с Сергеем. И я решила еще раз переписать сценарий, чтобы сделать его более однородным, более комедийным. Изначально он был гораздо серьезнее. Но Сергей, как режиссер, стремится к легкости. Вот и мы постарались в этом пойти за ним.

— Что интересовало каждого из вас в этом тексте?

К. К.: По-моему, в фильме два основных героя. У Саши главным получался писатель Лев и его кризис. У меня — Олег. Я писала о том, что является главной темой русской литературы — «маленький человек терпит крах». Препарировала ее, пыталась играть. Мой вариант вышел сатирическим. Сашин — экзистенциальным.

А. Л.: В сценарии есть два важных плана, которые остались и в финальном варианте: тема надежд и амбиций, и мира, который, как Океан в «Солярисе», реализует твои мечты, но таким образом, будто не понимает тебя вовсе. В изначальном варианте это было более ощутимо. Здесь остался лишь легкий привкус, но он есть.

— Какой юмор в этом фильме? Кому он будет близок?

А. Л.: Это скорее комедия характеров, а не положений.

К. К.: Если человек узнает черты персонажей, подключится к контексту, скорее всего, ему станет смешно. Вообще, когда пишешь шутку, никогда не знаешь, сработает ли она, пока не услышишь реакцию зала.

— Кино выходит под Новый год. Можно ли придумать, написать себе новую жизнь?

А. Л.: Думаю, да. Ты можешь сочинить свою жизнь. По сути, мы все так поступаем. И мир тебя услышит. Но выводы сделает не те, которые ты ожидал.

К. К.: Немного грустновато.

А. Л.: Но я считаю, что этот фильм вполне отвечает новогоднему настроению и подходит для зимнего просмотра!

СПРАВКА

Фильм Сергея Осипьяна «Портрет незнакомца» участвовал в «Кинотавре»-2021. В нем играют Ксения и Полина Кутеповы, Галина и Никита Тюнины, артисты театра «Мастерская Петра Фоменко». Александр Лунгин — сценарист фильмов и сериалов, режиссер киноленты «Большая поэзия». Ксения Кияшко — автор сценариев к сериалам «Чемпион», «Детка» и другим. Супруги растят сына Федора.