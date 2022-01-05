Праздничная авантюра: комедия «Джигалоу» выйдет в прокат 6 января

Фото: Джигалоу, 2021 год

Какое торжество может обойтись без свежей комедии? 6 января, в преддверии Рождества, в кинотеатральный прокат выйдет фильм «Джигалоу», режиссер которого Руслан Бальтцер.

Зимние праздники предлагают такое обилие развлечений, что любой может подобрать что-то себе по нраву. Если предновогодняя гонка окончательно выжала из вас последние силы и хочется расслабиться, отключить мозг и посмотреть нечто авантюрное и ни к чему не обязывающее, можно сходить на комедию «Джигалоу».

По сюжету хитроумный авантюрист Эдик (Павел Баршак) знакомит со своим образом жизни начинающего прохвоста Вову (Михаил Кремер). Новичок должен доказать свою готовность влиться в секретную организацию, во главе которой стоит таинственный и несущий в себе скрытую угрозу Нежный Феликс (Никита Джигурда), который так или иначе контролирует все махинации. Для этого Вове надо найти подходящих обеспеченных красоток, которых можно с легкостью обвести вокруг пальца, чтобы вытянуть из них не своими силами заработанные деньги, притом чем больше — тем лучше.

И вот на пути Вовы появляются беззаботные и наивные Оля (Анна Глаубэ) и Рита (Ангелина Миримская). Но так ли просты эти обеспеченные столичные девушки, как может показаться на первый взгляд? Эта лента — седьмая в фильмографии режиссера Руслана Бальтцера. А еще кинофильм — дебют актера Матвея Зубалевича как сценариста и продюсера. У артиста, которого зрители могли запомнить по сериалам «Зеленый мэр», «Инсомния», «Психологини», в этом фильме также есть небольшое появление в одном из эпизодов.

В целом, что касается актерского состава, зритель получит возможность оценить танцевальный номер Артема Ткаченко («Один вдох», «Вампиры средней полосы»), способность продавать произведения искусства Михаила Козырева («Детка», «День выборов»), умение менять образы как перчатки Алексея Панина («Жмурки», «Звезда»), а также стремление выглядеть стильно Максима Лагашкина («Проклятый чиновник», «Шторм»), щепетильное отношение к деньгам персонажа Владимира Гусева («Олигарх», «Жизнь и приключения Мишки Япончика») и многие другие работы.

Если говорить о юморе в этой комедии, то создатели стараются сохранять легкость изложения истории и не переходить за грань сарказма, балансируя на скользкой поверхности иронии. Но не удивляйтесь тому, что повествование заденет актуальные и болезненные темы взяточничества, силовые структуры, проблемы мигрантов, гендерные стереотипы, неосведомленность богачей, безрассудство мало востребованных артистов, семейные отношения. Впрочем, создатели уверяют — старались сделать так, чтобы никого не обидеть, проверяя на себе.

Кстати, довольно необычная роль досталась артисту Валерию Лернеру, который играет в фильме многодетного отца и актера по имени Лев, а потому получил возможность выступить в разных образах: и как священник, и как шейх...

И все же главные герои «Джигалоу» — Эдик с Вовой. Павел Баршак делает своего персонажа Эдика теплым и душевным, скорее вынужденным организовывать различные авантюры, чем получающим удовольствие от того, что довольно успешно их проворачивает. А вот Вова, сыгранный Михаилом Кремером, является некой его противоположностью, а может, и дополнением — он не так дальновиден, зато буквально пышет энтузиазмом. Эти двое — скорее немного неудачливые интриганы, чем злодеи.

Менее чем за полтора часа сюжет неоднократно вильнет по проторенной дорожке. Станет ли сюрпризом финал, зависит от того, какой маршрут выстроит в своей голове зритель и чему улыбнется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Матвей Зубалевич, сценарист, продюсер, артист:

— Сценарий мы писали с Русланом Бальтцером. Изначально это была история про двух парней, которые не хотят дарить подарки своим девушкам на 8 Марта и пытаются как-то выкрутиться. Решают, что лучше будет им не принимать подарки на 23 Февраля. Затем стали раскручивать историю, разбирать персонажей и поняли, что тема глубже — речь идет о сложностях взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Так и появилась идея фильма, в чем-то основанная на личном опыте.