«Аватар», «Майнкрафт» и «Фантастические твари»: самые ожидаемые кинопремьеры 2022 года

Кадр из фильма «Аватар»

2022 год вступил в свои права. Новые впечатления традиционно жителям Земли подарят премьерные фильмы и мультфильмы. Некоторые из них являются продолжением уже состоявшихся картин, завоевавших армию поклонников и особенно ожидаемые в новом сезоне. «Вечерняя Москва» расскажет о самых грандиозных проектах, выход которых на большой экран планируется в текущем году.

Открывает обзор картина Джеймса Кэмерона «Аватар 2», премьера которой в России запланирована на середину декабря. Первый фильм стал самым кассовым фильмом за всю историю кино. И неудивительно, что Кэмерон запланировал четыре сиквела, один из которых осталось подождать совсем чуть-чуть.

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Волшебство вернется на российский экран с лентой Дэвида Йейтса «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» уже 7 апреля.

Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ, борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору — предстоит узнать зрителю.

А начнется год для российского зрителя ожидаемыми премьерами, перенесенными с прошлого года. Так, одного из триумфаторов Каннского фестиваля — картину французского режиссера Франсуа Озона «Все прошло хорошо» — можно будет увидеть уже в январе. Лента поднимает очень непростую тему. Это фильм об эвтаназии, снятый по автобиографическому роману Эмманюэль Бернейм.

После инсульта 85-летний Андре частично парализован и не может самостоятельно передвигаться. Он просит свою дочь Эммануэль помочь ему покончить с собой. Пройдет чуть больше семи месяцев — целая жизнь в больничной палате — прежде чем Андре легально выпьет яд. Все персонажи картины — реальные люди, роли которых достались Софи Марсо, Жеральдин Пайя и Шарлотте Рэмплинг. Роль «ангела смерти» играет Ханне Шигулле.

Добредет до большого экрана и экранизация романа Виктора Пелевина в постановке Виктора Гинзбурга «Ампир V». В фильме занят действительно звездный актерский состав: Вера Алентова, Марина Зудина, Федор Бондарчук, Виктор Вержбицкий, Павел Табаков, рэпер Oxxxymiron.

Миром правят вампиры. И они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты. А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома. Станет ли он достойным представителем клана или у этой истории иной исход?

В середине лета в российском прокате ожидается пришествие блокбастера «Тор: Любовь и гром». Режиссером нового «Тора» выступит Тайка Вайтити, а главные роли исполнят Крис Хемсворт, Крис Пратт, Карен Гиллан и Шон Ганн. Кристиан Бэйл сыграет главного злодея, а героиня Натали Портман станет новым богом грома.

Тор после событий «Мстители: Финал» пришел в форму, переоделся, но неизменным осталось его оружие — молот Громобой.

В последний премьерный день января на российские экраны выйдет фантастический фильм Даниэля Эспиноса «Морбиус».

«Морбиус» — история гениального ученого, который с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Драматический триллер «Любовники» впервые был показан на площадке Венецианского фестиваля еще в 2020 году. Российский зритель сможет увидеть ленту в середине февраля. Режиссер постановки — бывшая французская актриса Николь Гарсия. А главные роли в фильме исполнили Стэйси Мартин, Пьер Нинэ и Бенуа Мажимель — звезды современного кинематографа Пятой республики.

Лиза и Симон молоды, прекрасны и безмерно счастливы, но роковые обстоятельства разрушают идиллию. Симон становится преступником поневоле. Он вынужден бежать, разорвав связь с возлюбленной. Спустя три года напрасных ожиданий Лиза выходит замуж. Вместе с мужем она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказалось, скрывается ее бывший любовник.

Март порадует россиян выходом на большой экран фильма Мэтта Ривза «Бэтмен».

Зрители не увидят истории происхождения Бэтмена. Зато у них появится возможность проследить путь Брюса Уэйна к званию легендарного защитника Готэма. 30-летний Темный рыцарь, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал.

Главным злодеем фильма станет серийный убийца, известный как Загадочник.

А завершится первый весенний месяц выходом на экраны комедийного боевика Аарона и Адама Ни «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом в главных ролях.

Лоретта Сейдж пишет популярные любовно-приключенческие романы. События ее книг разворачиваются в затерянном городе, полном сокровищ, а главный герой — красавчик Дэш. Для обложек книг в его роли снимается парень Алан. Однажды Лоретту похищает эксцентричный миллиардер, который хочет найти тот самый город из ее книг. Алан отправляется спасать писательницу.

«Мир Юрского периода: Господство» — продолжение трилогии «Парк Юрского периода», начатой Стивеном Спилбергом в 1993 году — летом 2022 года на экраны выведет Колин Треворроу. При этом в новый фильм вновь пригласили Сэма Нила, Лору Дерн и Джеффа Голдблюма.

Действие первой картины происходило на острове, населенном воссозданными с помощью генной инженерии динозаврами. Место должно было стать парком аттракционов, но затея провалилась, когда динозавры сбежали из вольеров.

Фантастический боевик Андреса Мускетти «Флэш» российскому зрителю будет представлен в ноябре.

Физик-ядерщик Барри Аллен в ходе неудачного научного эксперимента отравился ядохимикатами. Но, к собственному удивлению, не погиб, а приобрел новые поразительные способности — теперь он способен развивать невообразимую скорость.

Документальную драму режиссера Екатерины Селенкиной «Обходные пути» впервые представили на Венецианском фестивале в программе «Неделя критики». По итогам показов фильму был присужден спецприз для молодых женщин-режиссеров. Теперь в конце января картина для просмотра будет доступна и широкой публике.

Гостям кинотеатров представят медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных влиянием невидимых цифровых черных рынков. Пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а активистка стоит в одиночном пикете, закладчик Денис делает тайники по всему городу.

Несколько премьерных новинок порадуют самых юных зрителей. Так, ожидаемый приквел франшизы «Гадкий я» — «Миньоны: Грювитация» — можно будет увидеть уже в июне. Наконец, все поклонники мультфильма узнают, как познакомился маленький Грю с легендарными миньонами.

Вместе с желтыми проказниками Грю намерен вступить в злодейскую организацию «Злобная шестерка», но все идет не по плану. Мальчик похищает ценный медальон, и теперь за ним охотятся самые опасные преступники мира.

Студия Warner в начале весны зовет в кинотеатры поклонников видеоигры «Майнкрафт». Одноименный фантастический мультфильм Питера Соллетта расскажет о том, как герои «песочницы» выживают в непростых условиях.

Minecraft предоставляет в распоряжение игрока трехмерный процедурно-генерируемый мир, полностью состоящий из кубических блоков, и дает возможность свободно перестраивать его, создавая сложные сооружения. Игра является одной из самых успешных в истории компьютеров.

Комедийный американский мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» выйдет в прокат в конце лета.

Схватки, погони, женщины. Враги, друзья, интриги. Шпага, шпоры, шляпа. И ко всему этому — яркая внешность мачо. Вот и набросок к портрету самого обворожительного анимационного героя. Добавим сорок разбойников, смертельные опасности, крутые виражи судьбы и получим новую картину о Коте в сапогах.