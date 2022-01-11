Оседлать деревянного пони и выбраться из зеркального лабиринта

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

В столичном парке развлечений «Остров Мечты» обновился фонд развлечений. В нем появилось шесть новых аттракционов.

Так, в «Замке Снежной Королевы» открылся один из самых больших в Европе зеркальных лабиринтов площадью 90 квадратных метров. Неподалеку от лабиринта появилась карусель «Полярный компас». Открытые кабинки взлетают вверх над землей и стремительно вращаются по накладывающимся друг на друга орбитам.

В тематическом пространстве «Гонка мечты» запущен семейный аттракцион «Авиагонки», где каждый посетитель сможет испытать чувство свободного полета, забравшись в яркие кабины гоночных болидов.

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

В тематической зоне «Маугли в стране динозавров» появились большие качели «Колыбель огня», на которых посетители взмывают вверх над джунглями.

А в «Сказочной Деревне», где живет Буратино, открылось сразу два новых аттракциона, на которых могут прокатиться даже самые юные посетители парка. На «Веселых скачках» гостям предстоит оседлать деревянных пони, а на аттракционе «Силомер» — испытать чувство свободного падения с высоты 6 метров в свете ярких огней.

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

По словам Ивана Шоля, технического директора парка развлечений «Остров Мечты», аттракционы появились по заявкам гостей:

— Мы изучили отзывы посетителей парка и выделили два наиболее часто повторяющихся запроса: гости просили увеличить количество детских и семейных развлечений, — рассказал он. — В итоге мы запустили сразу 6 новых аттракционов, на которых могут прокатиться как самые маленькие гости парка, так и взрослые. Важно отметить, что все аттракционы приобретались у лучших европейских производителей и полностью соответствуют высоким стандартам безопасности.

К слову, названия аттракционам придумывали сами посетители. Они предлагали свои варианты в официальном Instagram-аккаунте проекта, а затем путем голосования были определены лучшие.