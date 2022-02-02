Притча о душе и жертве: почему сериал «Почка» оказался так популярен у российских зрителей

Актриса Любовь Аксенова в роли Натальи Кустовой. До пересадки почки жизнь ее героини поддерживается гемодиализом (этот момент и показан на фото). А вот найдет ли красавица Наташа того, кто будет готов поделиться с ней частью себя самого, узнают лишь те, кто досмотрит последнюю серию / Кадр из сериала «Почка», 202

Сериал «Почка» стал лидером новогоднего просмотра в онлайн-кинотеатре KION и спровоцировал массу обсуждений. Обсудим и мы, чем этот сериал так многих «зацепил».

Скромный статус инспектора пожарного надзора не мешает Наталье Кустовой (ее играет Любовь Аксенова) жить красиво и с размахом. Эгоистка, нахалка, взяточница, исправно вышибающая деньги из клиентов, стильная штучка, крайне озабоченная качеством своей интимной жизни, конченая стерва Кустова — отвратительное циничное существо, плюющее на окружающих. Она может быть милой и обольстительной, но живет только для себя и ни с кем не считается. Но рядовая медкомиссия останавливает ее бег рысцой: у Наташи отказали почки, и спасти ее от смерти может лишь пересадка почки.

Вариантов — два: либо тысяч за двести евро оперироваться за границей, либо делать пересадку у нас, что возможно, если приведешь с собой донора-родственника, поскольку очередь на донорские почки огромна. Ни купить место поближе у таких же страдающих людей, ни обойти закон Кустова не может — не та ситуация. И деньги уже не решают все. Наташе 30 лет, и она впервые оказывается на земле, с трудом ощущая ее под собой непривычно отекающими ногами. Счет ее жизни пошел на дни. Таков вкратце сюжет сериала с абсолютно, если подумать, библейской подкладкой и замыслом.

Казалось бы, ну какая проблема: Наташа, девочка из многодетной семьи, имеет немало родственников. Есть у нее и любящий муж, с удовольствием исполняющий супружеский долг в шикарной, на Наташины деньги отремонтированной квартире. Но жизнь устраивает всем жесткую «проверку на вшивость»: никто не спешит поделиться с Наташей почкой, подвергая свою жизнь риску. Это объяснимо: ей мало кто благодарен за что-либо, она слишком долго жила только для себя.

Впрочем, та ли ситуация, чтобы вспоминать былое, ведь на кону — жизнь? А оказывается, та. И на самом деле предложение Наташи помочь ей — это тот шанс спасти душу, который судьба дает каждому из ее родных, начиная с брата-священника и заканчивая мамой-пьяницей. Но нет. Своя почка, как и рубаха, все же ближе к телу.

Не будем спойлерить — у тех, кто еще не смотрел сериал, впереди много откровений. И хотя критикующие этот проект замечают, что в нем немало нереалистичных моментов, воздадим должное главному: помимо ненавязчивого, но глубокого разговора о качестве души, он поднимает и острейшую тему — крайне непростое положение тех, кто реально нуждается в пересадке органов. Эта проблема впервые поднята в сериале, и пусть она обрисована достаточно схематично, но направлена на благое дело — многие, по крайней мере, впервые об этом задумаются.

Актерскую игру Любови Аксеновой хотелось бы отметить отдельно. Безусловно хорошая актриса, не раз это доказавшая, она взяла в сериале новую высоту, показывая глубокую драматическую игру, весь ход внутренней перекройки своей героини. Впрочем, высокий уровень мастерства демонстрируют и ее коллеги: как всегда, просто блистательна Ирина Розанова, создавшая фантастически узнаваемый типаж незамутненной в своем обывательском цинизме бессердечной твари, а Николай Фоменко прекрасен в образе пустого болтуна, безответственного жиголо, никогда не забывающего об удовольствиях. Наташа до своей трагедии была очень «его» дочь...

Не будет ли перебором разговор о «библейности» темы? Нет. Эта история о том, что нельзя зарекаться от сумы и тюрьмы, повод для размышлений о наших отношениях с ближними и способности жертвовать, о сиюминутности и хрупкости счастья, оплате моральных долгов и загадке человеческой души.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Шульгина, режиссер и автор сценария сериала «Почка»:

— Мы с моим соавтором Елизаветой Тихоновой решили разработать тему доверия близких и окружающих людей к человеку, который поражен серьезной болезнью. Поскольку схема довольно драматичная и остросоциальная, разбавили ее в здравом объеме черным юмором. Нам кажется, что пафос драмы всегда уступает силе комедии. Наталья — взяточница и в целом неприятная личность, которой на протяжении сериала придется измениться, чтобы ей хоть кто-нибудь помог.