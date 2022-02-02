Сериал Данилы Козловского «Карамора» о вампирах погружает зрителя в Россию XX века

Дмитрий Чеботарев в роли вампира — графа Дашкова / Фото: Сериал «Карамора», 2022

Экранные вампиры продолжают уверенно обменивать время на эмоции. В онлайн-кинотеатре START выходит сериал Данилы Козловского «Карамора».

Тягучая, густая, кроваво-красная, присыпанная порохом, обрамленная слегка подсвеченными женскими локонами — такая атмосфера затягивает зрителя «Караморы». Действие разворачивается на фоне событий начала XX века. Но все исторические термины и названия отчего-то кажутся здесь незначительными, хотя и появляются россыпью.

По сюжету, далеко неоднозначный герой Карамора (так называют комаров-долгоножек), он же Петр Каразин в исполнении режиссера и продюсера этого проекта Данилы Козловского, оказывается под подозрением в предательстве со стороны анархистов, вместе с которыми терроризирует город, чудом и смекалкой спасается от древнего вампира графа Руневского (Филипп Янковский), считает, что навсегда потерял возлюбленную Алину (Дарья Балабанова) и вознамеривается бороться с главным мировым злом — монстрами, которых только что видел, при этом умудряясь уворачиваться от преследующих его «бледных всадников», которые замучивают до смерти тех, кого считают предателями.

Телесериал чем-то напоминает витраж, мозаику, собранную из кусочков, а может быть, пазл. Так, в нем то тут, то там всплывают цитаты и фигурируют известные исторические личности. Вот Карамора заходит в храм с тем же вопросом, который терзал Ставрогина в романе Достоевского: «А можно ль веровать в беса, не веруя в бога?» Или оказывается на вечере, где Владимир Маяковский в исполнении Николая Комягина, вокалиста группы Shortparis, читает строки стихотворения «Ночь». На что Карамора отзывается в духе того, что это неплохо, приправляя свой комментарий советом поэту подстричься. Кстати, если говорить о литературных произведениях — чуть позже зрители выяснят, что Дракула вообще-то был борцом с вампирами. И много чего интересного.

Но параллельно с линией Караморы, который ищет поддержки в деле борьбы с нечистью, в которую мало кто верит, но которая, на секундочку, с незапамятных времен правит миром, развивается и линия его возлюбленной. Девушку спас вампир, который не пожелал губить такую красоту. И теперь она оказывается «по ту сторону баррикад». Вернее, узнает долгожительствующих, но не вечных существ как благородных поборников справедливости, присматривающих за людьми. Так грань между плохими и хорошими, своими и чужими по каким-либо конкретным признакам стирается. И все же ее можно провести между теми, кто упивается жестокостью и вседозволенностью, и теми, кто хочет сделать жизнь ближних лучше.

Если создание художественного фильма — возможность для творцов всерьез поиграть в то, во что хочется, то Данила Козловский наслаждается своей очень колоритной и манкой вселенной. Талантливые, красивые, харизматичные люди даже в эпизодах, нанизанные на сюжет цитаты, приключения — в этой сериальной смеси есть все.