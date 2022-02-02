Русский ответ «Игре престолов»: за что хвалят и критикуют проект «Этерна»

За вожделенный трон и власть в отечественном фэнтези будут биться ничуть не менее страстно, чем в «Игре престолов» / Кадр из сериала «Этерна», 2022

О проекте «Этерна» говорят все больше, причем по-разному. У него уже есть поклонники и жесткие критики. Он вышел в конце января на платформе «Кинопоиск».

Проект «Этерна», снятый по мотивам серии романов Веры Камши «Отблески Этерны» и анонсированный едва ли как не наш ответ «Игре престолов», сразу оказался в центре внимания. Лично я, посмотрев «пилот», остался приятно удивлен. «Этерна», по моему мнению, по праву займет вакантное пока место достойной фэнтези-саги отечественного производства.

Первыми всегда быть сложно. И критики, конечно, будут пенять на «не такую, как в Голливуде» компьютерную графику, или костюмы «не как в XVII веке», или неправильное фехтование. Пусть! У них работа такая. Да и есть, положа руку на сердце, за что картину критиковать. Например, за несколько скомканный сценарий, разобраться в котором человеку, не читавшему первоисточник, очень непросто. Да и местами натужная игра отдельных актеров заставляет вспомнить штампованные как под копирку сериалы начала 2000-х «про бандитов и ментов». Но это — лирика. Отдельные недоработки, которые вполне можно исправить в дальнейшем.

А теперь о хорошем. Мир «Этерны» создан в необычном для жанра фэнтези сеттинге XVII века со всеми атрибутами той эпохи — широкополыми шляпами (привет, Д’Артаньян), мушкетами, кирасами, шпагами, дуэлями. А еще конными рейтарами, пикинерами, кровью, грязью — всеми атрибутами войны. Порадовала графика, оружие, костюмы — в общем, реквизиторы, костюмеры и художники поработали на славу. В съемках принимали участие многие известные реконструкторы. Другие участвовали в создании правдоподобного реквизита.

В фильме есть и страдающий сын погибшего борца с узурпатором, и единственный выживший в страшной битве участник мятежа, и мрачный безжалостный и почти всесильный антигерой, и наследник давно свергнутой династии, страстно желающий вернуть трон предков. А еще, как я уже писал, залпы мушкетов, лязг клинков и топот боевых коней. И все это приправлено небольшой щепоткой мистики, которая, впрочем, не перебивает напрочь вкус «основного блюда».

А теперь — главное. Это — первая попытка залезть на «делянку», которую плотно «возделывают» западные кинематографисты — я говорю о жанре фэнтези, столь популярном у массового зрителя сегодня, судя по рейтингам. Причем мы сразу «зашли с козырей»: тут есть и интересная и небанальная литературная основа, и дорогие костюмы, и неплохие (и по большей части не «затасканные», хотя появление в кадре Вениамина Смехова было неожиданным и приятным сюрпризом) актеры, и интересная режиссерская и операторская работа, и дорогой и красивый реквизит. При этом, насколько мне известно, на картину не было потрачено ни копейки государственных денег.

Перед авторами и идеологами создания фильма явно стояла нетривиальная задача сделать продукт, интересный и для отечественного, и для западного зрителя. И она была достойно решена. Вероятно, в планах создателей фильма выход на западные платформы. Задача амбициозная, но, судя по всему, вполне достижимая. Пожелаем им удачи.

КСТАТИ

Проект «Этерна» анонсирован как начало сериала по саге «Отблески Этерны» питерской писательницы Веры Камши. Предполагается, что продолжение зрители увидят через год. Всего же авторами (конечно, при условии, что проект «зайдет» зрителям) планируется выпустить пять сезонов по десять серий в каждом.