Чего ждать от второго сезона сериала «Ростов»

Артур Смольянинов в роли Алексея Козырева (Козыря) / Кадр из сериала «Ростов», 2022

Телеканал НТВ объявил, что съемки второго сезона сериала «Ростов» производства «Киностудии КИТ» с Артуром Смольяниновым завершены. Сериал, возможно, покажут уже весной.

Когда показывали последнюю серию первого сезона сериала «Ростов», улицы Ростова-наДону опустели полностью. Притом что местные жители не оставили сериал без критики, все же картину восприняли на ура, да и переживаний она вызвала уйму. На пороге — новая встреча с Козырем. Создатели уверяют, что продолжение будет еще более драматичным и философским.

Бывший уголовник Леха Козырь, волей судьбы ставший начальником отдела УГРО, в первом сезоне потерял, казалось бы, все: и друзей, и жену. Теперь ему терять просто нечего, жизнь уже не кажется ему ценностью, и единственный смысл в ней — надежда отомстить. Отныне Козырь безжалостен и не боится вообще ничего. Но его врагу — коварному Ртищеву (его играет Алексей Барабаш) — тоже терять нечего, ведь и он потерял родных, и им тоже движет месть. Если подумать, их судьбы в какой-то степени зеркальны. По словам создателей сериала, второй сезон выстроен именно на противостоянии этих двух персонажей, тогда как в первом было несколько параллельных сюжетных линий.

— Зритель, я полагаю, будет постоянно гадать, что придумает Ртищев, чтобы всех запутать, и как на это отреагирует Козырь, — рассказал режиссер-постановщик сериала Павел Дроздов. — И Ртищев, я уверен, никого не разочарует.

На самом деле при всех шероховатостях первого сезона «Ростова» нельзя не отметить его цепкую самобытность, яркость. Да и герои сериала-драмы были выписаны мастерски: даже жаль, что в новом сезоне уже не будет шумного психа Котелка в исполнении Ивана Охлобыстина, чудесного Птахи, отлично сыгранного Александром Головиным, Медника — это, к слову, настоящая актерская удача и заявка на новые высоты со стороны Константина Адаева, колоритной Искры (Кристина Борейко). Благо ли, что все будет крутиться вокруг двух героев? Но, конечно, истории, рассказанные в каждой из серий первого сезона, были увлекательны, хотя порой и страшны без меры. Остается надеяться, что второй сезон не подведет: увы, обычно продолжение, как известно, «хромает» по сравнению с началом. Но не будем каркать! Вдруг случится счастливое исключение?

— Если в первом сезоне моему персонажу показалось, что он потерял все, то во втором выясняется, что ему это только показалось. Потому что, потеряв все, он остается без веры в идею, которую проповедовал, — поделился характеристикой своего героя Алексей Барабаш. — На мой взгляд, это история о том, что зло не всегда злое, а добро — доброе. В этом смысле второй сезон «Ростова» более философский и, что касается моего персонажа, более драматичный.

Создатели сериала уверяют, что зрителей не оставят равнодушными сцены погонь, перестрелок, особенно выделяют, называя самой эффектной, сцену «конного ограбления» поезда. Павел Дроздов подчеркнул, что, снимая ее, вспоминал любимых с детства «Неуловимых мстителей». В сериале много хитроумных трюков, причем большую их часть Артур Смольянинов и Алексей Барабаш выполняли самостоятельно, не пользуясь услугами дублеров-каскадеров. В общем, ждем. До весны рукой подать!

СПРАВКА

Действие сериала происходит в 1921 году. Съемки второго сезона тоже проходили в Ростове-на-Дону, причем декораторы старались воспроизвести антураж эпохи, обращаясь к коллекционным вещам. Покажется в кадре и кинозвезда — «Роллс-Ройс » 1921 года выпуска, который блистал во многих фильмах, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих».