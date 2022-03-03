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Сериал «Год культуры» возвращается в онлайн-кинотеатры

Ольга Кузьмина  

Развлечения
Сериал «Год культуры» возвращается в онлайн-кинотеатры
едор Бондарчук в роли Виктора Сычева и Игорь Угольников в роли Александра Терехина / Кадр из сериала «Год культуры», 2022

На экраны возвращается «Год культуры» — дитя онлайн-кинотеатра Premier и телеканала ТНТ. Новые серии начали показывать уже 22 февраля.

Как помнят многие, главный герой сериала — опальный чиновник Виктор Сычев (Федор Бондарчук) — был откомандирован в Верхнеямск, дабы прочувствовать своей чиновничьей кожей последствия собственных же действий. И вот Сычев снова едет в Верхнеямск, но теперь это испытание перед реабилитацией. И будут новая встреча с Белозеровой (Мария Ахметзянова), и соперничество с ее помощником, и заботы о проведении Международного филологического форума, одобренного президентом.

В новом сезоне — 16 серий, и за это время страстно желающему поправить подпорченную карьеру чиновнику нужно не только показательно выслужиться перед гарантом Конституции, но и отбить девушку у соперника, что непросто, ибо играет его Петр Федоров. В остальном же — знакомые все лица: Риналь Мухаметов, Ольга Медынич, Валерия Шкирандо, Александр Яценко, Игорь Угольников, Антон Филипенко, Александр Обласов, Александр Лыков и другие. Словом, будут все и будет все. Главное — не было бы скуки и ощущения дежавю, чем, увы, грешил первый сезон.

Несмотря на то что проект называют хитом, вопросов к первому его сезону было много. Очевидно, это связано в том числе и с тем, что ТНТ задал достаточно высокую планку в смысле сериалов, и не раз подтверждал ее. Но ожидания от первого сезона «Года культуры» многие зрители и критики оценили как завышенные. Появившись на Premier в 2018 году, сериал откровенно уступил по всем пунктам опередившим его «Звоните ДиКаприо!» и «Домашнему аресту». Параллели между отдельными образами разных сериалов были столь очевидны, что это вызывало оторопь. Ну а как? В герое Бондарчука было нечто и от «Физрука», сколь бы странно это ни звучало: нахальный мужик, нечто вроде чуть облитого одеколоном гопника, зарвавшийся до предела в прежних своих ипостасях, до боли напоминает персонаж известного сериала, пусть и отлакированный.

Горько было узнавать в Сычеве черты Фомы, сыгранного в «Физруке» Дмитрием Нагиевым, а в ректоре Филине — директора Альберта Моисеевича (Роман Индык). Да и прочие учительские типажи до боли напоминали предшественников: тюфяк Гера (Иван Мартынов) — «Трусливого льва» (Евгений Кулаков), училка Нестерова (Валерия Шкирандо) — училку Ермакову (Карина Мишулина). Не самой большой удачей стала для Александра Яценко роль Анатолия Аркадьевича, алкоголика, которого он изображал так, будто никогда не видел человека подшофе. Большинством зрителей была раскритикована и игра Федора Бондарчука. Не будем преувеличивать, все не так страшно, хотя выражение брезгливости, прилипшее к его лицу, изрядно надоедает. Но, очевидно, этот тонкий прием помогает доходчиво изобразить всю степень презрения высокого столичного чиновника к затрапезной провинции.

Плоскость изображения расстраивала, ведь сценарий неплох и даже остр. Но мораль «Года культуры» так легко прочитывалась с самого начала, что оставалось лишь горевать, вспоминая «Домашний арест» с Павлом Деревянко, где все то же самое было сыграно изящнее. И вот — второй сезон. Если создатели сериала пошли на него, значит, в том был смысл. Остается ждать: может, была произведена работа над ошибками...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Пермяков, креативный продюсер:

— В новом сезоне мы хотели дать каждому герою самостоятельную историю, которая необязательно бы сводилась к персоне Сычева. Продолжение «Года культуры» стало более человечным, в нем больше любви и интриг, поскольку сюжет усилился героями по всем фронтам: на личных горизонтах появились новые действующие лица, в чиновничьем аппарате — перестановки, что сделало историю богаче, ироничнее и смешнее.

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