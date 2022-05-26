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«Наш народ привык объединяться»: актер Сергей Мухин — о русской культуре, работе на заводе и влиянии театра

Дарья Завгородняя

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Развлечения
«Наш народ привык объединяться»: актер Сергей Мухин — о русской культуре, работе на заводе и влиянии театра
Фото: Пресс-служба ТВ-Центр

Три новых эпизода детективной картины «Доктор Иванов» вышли на телеканале ТВЦ. Одну из ключевых ролей в фильме исполнил актер театра и кино Сергей Мухин. Артист рассказал «Вечерке» о мастерстве перевоплощения, будущем нашего искусства и роботах на съемочных площадках.

— Сергей, до того как стать артистом, вы трудились на заводе, получили диплом юриста, проходили практику в милиции. Попробовали себя в музыке. Однако вы довольно рано поступили в ГИТИС. Когда успели?

— С 12 лет я занимался в театральной студии, во Дворце пионеров. Но этому предшествовала насыщенная история: после третьего класса мама взяла меня за руку и привела в Дом пионеров. Там был огромный стенд с перечнем кружков — их было штук 50, наверное. Я выбрал шахматы. Прозанимался год. Потом пошел в духовой оркестр, где научился играть на трубе.

Этот навык мне пригодился и в спектаклях, и для себя играю, для души. А потом случайно друг рассказал мне о том, что в Ленинградском дворце пионеров есть прекрасный Театр юношеского творчества, и я поступил туда — прошел три тура, как в институт. Также, еще в детстве, отец научил меня играть на гитаре, и после школы я поступил в джазовый университет по классу соло гитары.

— А на заводе что вы делали?

— Панели для шкафов! Это очень важное и кропотливое дело. Потом я окончил курсы по выделке кожи и курсы юрисконсультов. Параллельно занимаясь музыкой. Причем курсы юрисконсультов — с красным дипломом. И до поступления в ГИТИС работал юристом во вневедомственной охране.

«Наш народ привык объединяться»: актер Сергей Мухин — о русской культуре, работе на заводе и влиянии театра Фото: Пресс-служба ТВ-Центр

— Опыт в охране на заводе помог вам в актерстве?

— Конечно! Я играл и милиционеров, и врачей, и простых тружеников. Актерское ремесло выходит далеко за рамки одной профессии. Актеры иногда говорят, что их беспокоят технологии искусственного интеллекта, которые позволяют создавать цифровые копии артистов на экране. Недавно в фильме «Диверсант» так «оживили» покойного Владислава Галкина. Я не видел этот фильм, как получилось?

— Жутковато. Родственникам очень не понравилось.

— О технологиях, которые позволят заменять живых артистов, я слышал уже в 2001 году, когда мы снимали фильм «Даже не думай» Руслана Бальтцера — это был мой дебют в большом кино. Когда режиссер сердился на актеров, он говорил: скоро вместо вас будут шарики на палках, а лица вам будем потом рисовать. Но вот прошло уже больше 20 лет, и завтра я поеду на смену работать сам, собой, без всяких технологий. Мне кажется, нескоро еще нас заменят роботы на съемочной площадке.

— Сергей Безруков в блоге написал, что часто берет со съемок какую-нибудь вещь на память. У вас есть такие талисманы?

— Да, в память о фильме «Даже не думай» у меня сохранилась футболка. Бывает такое, что какая-то картина становится родной, как бы частью твоей судьбы, твоей личности.

— А что важнее в картине — коллектив или сценарий?

— В разные периоды жизни по-разному. Иногда хочется компании, иногда интереснее материал. Я работал у ирландского режиссера Деклана Доннеллана в спектакле «Двенадцатая ночь». И он как-то сказал: «Вы думаете, вы работаете, а потом приходите домой, и только дома начинается жизнь. На самом деле вы большую часть жизни проводите на работе. Поэтому я набираю труппу актеров, с которыми я буду проживать эту жизнь».

— Как вам работалось с ирландским режиссером?

— В «Двенадцатой ночи» я играл Себастьяна. Мы объездили весь мир, играли в Колумбии, в Ирландии, в Японии, в Австралии, Чили, Франции, Испании, Англии и родном городе Шекспира, Стратфорде. Кстати, попал я в труппу не по блату. Был абсолютно честный кастинг. Все читали какие-то куски из пьесы, а Деклан даже не сразу говорил, кого выбрал. Общались через переводчика, замечательную Дину Додину.

— Его стиль работы отличался от российского?

— Здесь имеют значение не национальные, а индивидуальные особенности. Как у любого большого художника, у Доннеллана своя школа, своя система. У него в спектаклях играют и русские, и англичане, и американцы, и французы, с помощью своего метода Деклан может подобрать ключ к любому «замку», к любой труппе так, что актеры раскрываются, независимо от культурных и национальных различий. Наш спектакль шел ведь очень долго, очень успешно и во всех странах мира. Настоящее искусство универсально.

«Наш народ привык объединяться»: актер Сергей Мухин — о русской культуре, работе на заводе и влиянии театра Фото: Пресс-служба ТВ-Центр

— Вы играли на русском?

— Да, но в каждой стране зрителям показывали бегущую строку с титрами. Зрители все понимали, очень искренне реагировали. Хотя немного по-разному. В одних странах публика больше смеялась над путаницей, связанной с близнецами. В других — смех вызывали пьющие персонажи. Где-то зал особенно трепетно замирал на романтических сценах. В Японии, например, нам сказали: приготовьтесь, здесь не принято хлопать.

Аплодировать, проявлять эмоции означает для японца «потерять лицо». Первый акт зрители сидели тихо. Второй акт прошел уже пошумнее. А в конце спектакля люди вскочили, стали хлопать, топать ногами, то есть «потеряли лицо» все-таки. Ирландец поставил пьесу Шекспира с русскими артистами, и ему удалось достучаться до японцев — одной из самых сдержанных наций мира.

— Сейчас, к сожалению, Россию, русское искусство запихивают в культурную изоляцию. Сотрудничество с нашими артистами «приостанавливают».

— Знаете, в театре «Современник» была такая поговорка: «Для того, чтобы сделать театр, нужны коврик и Игорь Кваша». Театр переживет и нас, и любую политику, поскольку театру нужны небольшой кусочек пространства и хороший актер. Театр может выйти на улицу, потом вернуться обратно в большие академические здания. Это живой организм.

— Театральные артисты говорят, что именно сейчас, на фоне санкций и тотального отторжения, в народе возросла потребность объединяться. И один из лучших способов объединения — именно театральное представление.

— Не знаю, насколько сейчас усилилась эта потребность. У нас в стране потребность в театре всегда была очень велика. Это большая народная традиция. Мощнейшая опора, которая помогает нам выстоять.

ДОСЬЕ

Сергей Мухин родился 16 июня 1976 года в Санкт-Петербурге. В 1994 году поступил в Российскую академию театрального искусства — ГИТИС в Москве. Играл в Театре им. Моссовета и «Товариществе 814». Дебютом в кино для актера стала небольшая роль в фильме «Даже не думай» (2003), а популярность ему принесла картина «Обреченная стать звездой» (2005–2007).

Коллектив — сильное звено. «Люди — это очень важно, — считает Сергей Мухин. — Я прихожу к выводу, что кино — это огромный авиалайнер, из которого нельзя изъять ни одну деталь. Важно абсолютно все, но коллектив — в том числе».

Джек Лондон был кумиром Сергея Мухина в юности. Узнав, что писатель освоил около двадцати профессий, прежде чем взяться за перо, Сергей решил тоже набраться опыта в разных областях жизни до поступления в театральный институт.

Разносторонние интересы. Сосредоточившись на профессии актера, Сергей Мухин тем не менее остается человеком очень разносторонним. Для души занимается музыкой, умеет играть на трубе, пианино, гитаре. Артист поддерживает себя в отличной форме, занимаясь боксом и плаванием, виртуозно владеет искусством верховой езды. Кроме того, он играет хоккей. И даже входил в актерскую хоккейную команду. Жена Анастасия не отстает от мужа по части творческих хобби: она увлекается керамикой и живописью. В загородном доме звездной пары есть мастерская для изготовления керамических изделий с печью для обжига.

Упрямство в мирных целях. Когда Сергей решил поступать в ГИТИС, у него уже был приличный опыт за плечами, и конкурс в 400 человек на место его не напугал. Хотя, по собственному признанию, парнем он был скромным и даже стеснительным. «Воспитание у меня было петербургское. Но это были скорее не комплексы, а «мания приличия». Главной моей целью тогда было найти свой путь. Важно уметь применять упрямство «в мирных целях», — поделился артист.

С будущей женой, актрисой Анастасией Савосиной, Мухин познакомился на съемках фильма «Моя Пречистенка» в 2004 году, а через несколько лет они встретились в сериале «Была любовь». Свадьбу сыграли в 2010 году. Сегодня они воспитывают четверых детей — трех сыновей и дочь. Отец семейства называет своих близких «чемпионами мира по любви к жизни».

В гороскопы не верит. Сергей Мухин празднует день рождения одновременно с женой: они оба появились на свет 16 июня. Однако в гороскопы и мистику артист не верит: «Я православный человек», — говорит Сергей.

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