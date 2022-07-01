Новый Бэтмен, выживание в тайге и мультик про Кощея: что посмотреть в кинотеатрах в выходные

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Новые эмоции и впечатления можно легко получить от просмотра интересного фильма. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых интересных картинах, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах уже сегодня.

«Бэтмен»

Фото: «Бэтмен», 2022 год

Долгожданный фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» вышел на экраны в российских кинотеатрах. Зрители смогут проследить путь Брюса Уэйна в исполнении Роберта Паттинсона к званию легендарного защитника Готэма.

После серии жестоких нападений на высокопоставленных чиновников улики приводят Бэтмена в самые темные закоулки преступного мира. Там он встречает Женщину-Кошку, Кармайна Фальконе, Пингвина и главного злодея фильма — Загадочника, с которым герою предстоит разобраться.

«Дикая»

Премьерная комедия «Дикая» расскажет историю начинающей модели Алены в исполнении российской актрисы Таисии Вилковой, которая мечтает покорить Москву. На одной из вечеринок она знакомится с олигархом Егором. Он предлагает ей полететь на его самолете в Ниццу.

Однако сюжет поворачивается так, что самолет садится в Якутии, а Алена остается одна в дикой тайге. Модель остается один на один с природой, без еды и связи. Теперь ей придется одной выживать среди опасного леса и найти возможность вернуться домой.

«Школа волшебства»

«Школа волшебства», 2021 год

Фантастическая комедия об учительнице начальных классов, которая превращается ночью в колдунью, стала приквелом к картине «Колдунья приходит ночью». Легендарную рождественскую колдунью Бефану сыграла итальянская актриса Зои Массенти, а ее наставницу Долорес — Моника Беллуччи.

Она обучает детей в магической школе. Но однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу. На нее объявил охоту ужасный барон, который ненавидит всех ведьм. Существование Школы волшебства оказывается под угрозой из-за его коварных планов.

«Проклятие Артура»

Французский фильм ужасов по сценарию Люка Бессона расскажет об увлекательных приключениях подростков, которые пробираются в заброшенный дом и натыкаются там на древнее зло.

18-летний Алекс увлекается фантастической киносагой об Артуре и минипутах. Однажды его друзья предлагают ему проникнуть в заброшенный дом, где проходили съемки фильма. Там их ждут призраки и смертельно опасный капкан.

«Кощей. Похититель невест»

Фото: «Кощей. Похититель невест», 2022 год

В новой приключенческой анимации от Романа Артемьева известный персонаж русских сказок Кощей Бессмертный ищет себе спутницу жизни.

Вечно молодой герой уже триста лет не может найти свою второю половинку. Принц тьмы запугивал и даже превращал в лягушек царевн, но у него ничего не складывалось. Пока однажды он не похитил прекрасную богатыршу Варвару и не перешел на сторону добра. Но их счастье решил разрушить царь Горох. Он завладел Кощеевой иглой и продумывает, как добраться до Варвары.