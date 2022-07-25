«Сатирикон» завершил театральный сезон трагическим балаганом

Фото: Александр Иванишин / Satirikon

Театр «Сатирикон» ушел на каникулы, сыграв премьеру — хрестоматийную пьесу Александра Островского «Гроза» в постановке Константина Райкина. Этим же спектаклем театр в сентябре откроет очередной сезон.

То, что Константин Райкин — очень жесткий и требовательный режиссер и педагог, знают все, кто любит театр. При этом от себя в профессиональном плане он требует в разы больше, чем от других, тем самым полностью нивелируя любую возможность позлословить злопыхателям и недовольным. «Гроза» тому яркий пример. В спектакле задействованы тридцать актеров, девяносто процентов из которых — молодые и начинающие. Возможно, кто-то другой и списал погрешности в постановке на неопытность артистов: мол что с них возьмешь — молодняк, со временем научатся, обрастут опытом. Многие, но только не Райкин, который, по слухам, гонял их на репетициях нещадно и с большим энтузиазмом с начала февраля, когда состоялась первая читка пьесы, до самого последних часов перед премьерой. И добился-таки своего.

Если проводить аналогию с игрой оркестра, то зритель не услышал ни одной фальшивой ноты со сцены, никто не сбился с такта. Но, учитывая большое количество самой разной музыки в спектакле — начиная с фольклорных и церковных песнопений до джаза, рока и известных шлягеров, большая часть из которых исполняется актерами вживую, — то сравнивать игру сатириконовцев лучше с большим хором, где все голоса звучат в унисон.

Фото: Александр Иванишин / Satirikon

Добавьте к этому замечательную сценографию Дмитрия Разумова, с которым театр сделал уже не один спектакль, отличную работу художника по костюмам Марии Даниловой и художника свету Нарека Туманяна, огромное терпение и труд хореографа Рената Мамина и музыкального руководителя Татьяны Пыхониной. На выходе зритель получил яркий, талантливый и совершенно не скучный трехчасовой спектакль.

Между тем речь идет о «Грозе» Островского — произведении, которое надоело всем еще со школы после многочисленных нравоучительных пассажей в сочинениях об извечной борьбе мрачного темного с прекрасным будущим, когда «верхи не могут по-новому, а низы не хотят по-старому», где «луч света в темном царстве был уничтожен унылым ханжеством» и прочем. Так вот, спектакль именно об этом. Ничего нового в идею, высказанную Александром Островским, режиссер не привнес. Да и не нужно: у драматурга черным по белому написано, о чем его пьеса. Искать в ней новые подтексты, сверхзадачи и лейтмотивы бессмысленно, потому что посыл в ней прямой, как громоотвод. Режиссер только облачил известный текст в удобоваримую для современного зрителя форму.

И все равно, зная, что никакого хеппи-энда для главной героини не предусмотрено, менее интересно от этого не становится. Потому что времена меняются, а люди — нет. Подобные истории были, есть и будут. И их причины, как и реакция окружающих, всегда тождественны тому, как это описал драматург. Разница лишь в подаче материала: можно превратить личную драму Катерины Кабановой в социальный манифест или в поэму о страстной, запретной любви и самонаказании за нее. Константин Райкин выбрал второй вариант. Он поставил каноническую пьесу, но без ложных пафосных надрывов и самоистязаний главных героев, а как современную драму, где есть место и веселой музыке, и грусти, и прикольному юмору, и красивым завораживающим танцам.

Фото: Александр Иванишин / Satirikon

«Трагический балаган» — такое определение дано этой постановке ее создателями. Но надо им отдать должное: всего в меру. Ощущение «балагана» в отдельно взятом небольшом провинциальном городке зритель чувствует только в первом акте спектакля. Вторая его часть — тяжелая драма, которую вытянула на своих плечах молодая исполнительница роли Катерины Мария Золотухина. Жаль, что этот спектакль уже не увидит замечательный актер Валерий Золотухин, который был бы горд и счастлив яркому дебюту талантливой внучки на большой сцене.

Александр Островский и Мольер — любимые авторы худрука «Сатирикона». На сцене театра их играют постоянно. И если вдруг один из спектаклей уходит, его место тут же занимает другой. Так же случилось и с «Грозой», заменившей в этом и будущем сезонах «Бесприданницу», которую актеры театра играли пять лет. И, судя по восторженной реакции зрителей на премьере, «Грозе» предстоит такая же долгая и счастливая сценическая жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Райкин, художественный руководитель театра «Сатирикон»:

— На одном знаменательном событии в жизни «Сатирикона» — после капустника, всех веселий, тостов — возникла танцевальная «музыкальная пауза», которая длилась три часа. Это было так талантливо и неповторимо, что я увидел в совершенно свободном импровизационном движении, в этом телесной легкоплавкости, в этом всплеске образ свободы. А противопоставлением такому непредсказуемому вдохновленному танцу может быть балетный станок, класс. Где все только так, как должно быть, где есть одна позиция, другая. Есть традиция, уклад, прокрустово ложе, без которого тоже нельзя. Но когда транслируется только оно, появляется запертость и несвобода. И вот противовес этим двум понятиям вполне балетный меня натолкнул на мысль, что пьесу «Гроза» можно сыграть в танцевальном классе.