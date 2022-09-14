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Киноафиша сентября: какие фильмы лидируют в прокате и что посмотреть в ближайшее время

Татьяна Еременко
Развлечения
Киноафиша сентября: какие фильмы лидируют в прокате и что посмотреть в ближайшее время
Фото: Mos.ru

Киноафиша сентября весьма разнообразна. «Вечерка» рассказывает, каким фильмам удалось добиться лидерства в прокате в начале осени и выхода каких лент ждать в ближайшее время.

Разнообразие вкусов российской киноаудитории можно оценить, посмотрев на лидеров проката первых сентябрьских недель. Согласно статистике Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), зрители отдают предпочтение российским семейным и детским лентам, спортивным драмам, зарубежным мелодрамам, остросюжетным триллерам, а также авторским изыскам. Благо выбор кинолент есть!

В первую неделю сентября лидировали:

Календарь ма(й)я

Реж. Виктория Фанасютина

В ролях: Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин, Федор Добронравов, Равшана Куркова и др.

Семейное фантастическое кино про подростков по бестселлеру Виктории Ледерман. По сюжету современные ребята из-за артефакта нарушили ход времени и теперь заново проживают прошлое. Вернуть все на круги своя может лишь поступок главного героя.

После. Долго и счастливо

Реж. Кастиль Лэндон

В ролях: Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Луиза Ломбард и др.

Американская романтическая мелодрама по мировому бестселлеру Анны Тодд. Четвертая часть фильмов из серии «После». Тесса перестала быть милой девочкой, а Хардин больше не избалованный мальчишка. Но трудности лишь испытывают их любовь.

Вышка

Реж. Скотт Манн

В ролях: Грэйс Фултон, Мэйсон Гудинг, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган и др.

Триллер про выживание в экстремальных условиях. По сюжету спустя год после гибели мужа Бекки с подругой Хантер решают забраться на высокую телерадиомачту в безлюдной местности, чтобы развеять прах мужа. Вот только подняться туда — это полбеды.

Барбоскины Тeam

Реж.: Елена Галдобина, Федор Дмитриев

Российский мультфильм — мюзикл про семейство Барбоскиных. Собачки мечтают получить популярность в интернете. Но, несмотря на все усилия, им далеко до успеха кошки Кэт, которая становится их соседкой. Тут же и начинаются дружба и конкуренция.

Преступления будущего

Реж. Дэвид Кроненберг

В ролях: Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Кристен Стюарт и др.

Авторское кино, фантастический триллер. По сюжету в мире будущего эволюция пошла по странному пути: у людей появляются новые органы, они перестали чувствовать боль, а хирургические операции стали проводить как перфомансы. Это пронизанное философией кино для любителей эстетики отвратительного.

Во вторую неделю сентября список зрительских фильмов-фаворитов несколько изменился. В него вошли новые ленты:

Три тысячи лет желаний

Реж. Джордж Миллер

В ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Питер Бертони, Пиа Тандерболт и др.

Красочное фэнтези, мелодрама. По сюжету ученая Алетейя, которая занимается мифологией, становится хозяйкой волшебного сосуда с Джинном. Вот только она знает много историй про три желания, да и ни в чем особенно не нуждается, потому не торопится высказать свои пожелания. Знакомство этих двух героев по-новому раскрывает им мир.

Начать сначала

Реж. Ирина Гобозашвили

В ролях: Владимир Сычев, Алексей Шевченков, Ольга Хохлова, Владимир Стеклов, Елена Бирюкова и др.

Спортивная драма про регби. Главный тренер сборной России по этому виду спорта вынужденно возвращается в родной город. Там он берется тренировать местных подростков, помогая им освоить самый джентльменский вид спорта. Кстати, в кино снялись настоящие спортсмены из регби-клуба «Красный яр».

Ирония судьбы в Голливуде

Реж. Марюс Вайсберг

В ролях: Эмма Робертс, Томас Манн, Мэделин Петш, Льюис Тан и др.

Комедия и мелодрама по мотивам культового советского фильма, которую снял на Западе режиссер серии фильмов про «Любовь в большом городе» и «Бабушку легкого поведения» Марюс Вайсберг. По сюжету Марго и Гриффин могут стать хорошей парой. Вот только есть проблема — они уже собираются вступить в брак с другими партнерами и пока еще не знакомы.

НАШ ВЫБОР

Что касается предстоящих сентябрьских премьер, «Вечерка» рекомендует обратить внимание на выход в прокат следующих российских лент:

  • С 15 сентября драма «Недетский дом» Михаила Расходникова с Иваном Охлобыстиным в главной роли.
  • С 22 сентября сказка «Красная Шапочка» режиссеров Лины Арифулиной, Александра Баршака, Артема Аксененко с Екатериной Климовой, Юрием Чурсиным и другими.
  • С 22 сентября триллер «Французский мастер» Юсупа Разыкова с Алексеем Гуськовым, показанный на ММКФ-44.
  • С 29 сентября драма «Далекие близкие» Ивана Соснина с Евгением Сытым, Екатериной Агеевой, Филиппом Авдеевым и другими.
  • С 29 сентября драма «Мать моего сына» Ильи Максимова с Евгением Ткачуком, Марьяной Спивак и Дарьей Жовнер.
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