Эксперт рассказал, что выгоднее всего купить во время «Черной пятницы»

Алина Фролова покупает вещи с большими скидками в одном из столичных магазинов / Фото: Наталья Феоктиства/Вечерняя Москва

В пятницу, 25 ноября, стартует ежегодная большая распродажа «Черная пятница». В этот день многие товары можно купить с огромными скидками. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки продавцов и что выгоднее всего покупать в распродажу.

В «Черную пятницу» многие компании не всегда ведут себя честно — например, сначала они могут поднять цену на товар практически в два раза, а затем якобы снизить ее в рамках акции. Таким образом, покупатель приобретает вещь по ее привычной стоимости.

— Если хотите купить что-то конкретное, то промониторьте цены на этот товар за несколько дней до «Черной пятницы». Чаще всего этим грешат косметические магазины в офлайне. Лучше всего покупать товары по этой акции в интернете — на маркетплейсах там гораздо больше выгодных предложений, — рассказала маркетолог Полина Чурикова.

По словам эксперта, в эти дни стоит обратить внимание на бытовую технику и электронику. Как правило, магазины предлагают до 50 процентов скидки на эту категорию товаров.

— Я советую делать в «Черную пятницу» именно крупные покупки. Например, смартфон можно в дни распродажи приобрести вместо 25 тысяч рублей за 15 тысяч. Лучше избегать покупки непредвиденных мелочей, потому что суммарно они могут обойтись вам очень дорого — лучше заранее составить список, — советует эксперт.

А по мнению представителя одной из крупных торговых сетей по продаже одежды Ольги Чаровой, на фоне ухода многих иностранных компаний отечественные марки аксессуаров и одежды стремятся расширить скидочный ассортимент «Черной пятницы».

— Российские бренды настроены привлечь как можно больше клиентов. Они дорожат репутацией и предлагают хорошие вещи с большими скидками. Я рекомендую обратить внимание на верхнюю одежду, — добавила она.

В «Черную пятницу» очень выгодно покупать и услуги — например, абонемент в спортзал или на образовательные курсы. Но и здесь есть риск наткнуться на обман — компания может предложить меньшее количество тренировок или сокращенную версию курса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— В этом году ожидается повышенный спрос на многие категории товаров в рамках «Черной пятницы». Я советую не приобретать на акции продовольствие, которое может быть некачественными просроченным. Также не забывайте находить дополнительные промокоды, чтобы увеличить скидку.

ЦИФРА

85 миллиардов рублей составили траты россиян в прошлом году на «Черной пятнице».