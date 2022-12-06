Наши блины, турецкие котлеты: ушедший фастфуд заменяют новые бренды

Кассир Диербек Рустамов подает бургер, напиток и картошку и картошку фри в одном из столичных общепитов / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

1 декабря на российский рынок вышли крупные турецкие сети быстрого питания — до конца года в торговых центрах планируется открыть несколько новых точек. «Вечерняя Москва» узнала, как изменилась ситуация с фастфудом в стране после введения санкций.

Переговоры с турецкими предпринимателями ведутся с начала весны.

— У нас не так много пустующих площадей, потому что многие иностранные сети не прекращали свою деятельность, — рассказывает глава Союза торговых центров Булат Шакиров. — Сейчас речь идет о запуске турецкого аналога американской сети KFC — Chitir Chicken и Yesen Burger — блюда в них крайне схожи.

Цены, кстати, отличаются не сильно — обед обойдется посетителю в среднем в 200–250 рублей. В Москве уже открылась первая турецкая кофейня Arabica Cofee House. В ней стакан кофе объемом 0,4 литра стоит 270 рублей.

— Сегмент общепита показал себя как один из самых устойчивых — ребрендинг «Макдоналдса» доказал, что качество может сохраниться на высоком уровне даже после ухода иностранных инвесторов, — говорит экономист Александр Цапликов. — Однако подорожание затронуло все сети — логистика и стоимость продуктов повысились примерно на 20 процентов.

Интересно, что за год выросла популярность и ресторанов быстрого питания с русской кухней — это и «Теремок», и «Крошка-картошка».

— В них такого повышения цен не наблюдалось, однако эти сети изначально были в более высокой ценовой категории, чем иностранные, — добавил экономист.

Цапликов уверен, что в ближайшее время нас ждет появление новых игроков — в том числе американских и европейских, потому что франшизы на открытие общепита сейчас являются общемировым трендом — это поможет стабилизировать спрос и предложение на рынке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Кашин, аналитик:

— Сейчас отличный момент для того, чтобы российский фастфуд развивался. Все технологии уже давно изучены, поэтому создать продукт не хуже, чем мировые аналоги, вполне реально. Да и многие национальные сети сейчас предоставляют хорошие скидки, чтобы расширить свою клиентскую базу.

ЦИФРА

800 миллиардов рублей потратили россияне на фастфуд в прошлом году.