Почему в январе подорожали сыры, яблоки и картошка

Мария Иваницкая выбирает подсолнечное масло в одном из крупных сетевых магазинов на улице Абакумова / Фото: Оксана Витошнова / Вечерняя Москва

Согласно опубликованным в понедельник, 30 января, данным аналитиков, в январе значительно подорожали такие продукты питания, как сыр, яблоки, картофель. «Вечерняя Москва» узнала, с чем связано повышение стоимости товаров и будет ли цена снижаться.

Если овощи начали дорожать еще с конца декабря, то фрукты какое-то время радовали стабильными ценами. Однако сейчас экспорт бананов, яблок, ананасов из таких стран, как Египет, Турция, Бразилия и ЮАР, сократился. Поэтому стоимость фруктов выросла на 10 процентов.

— Непростая ситуация с рыбными консервами — они теперь дороже на шесть процентов. Добыча рыбы упала, расходы на производство растут. Советую приобретать их в специализированных точках — там очень часто есть акции, и продукция, как правило, отличается высоким качеством, — рассказал аналитик Даниил Кашин.

Дороже стали сыры. Теперь 250 граммов можно купить в среднем не за 130 рублей, а уже за 145.

— Особенно сильно, на удивление, подорожал сыр, который поставляют из Белоруссии. В случае с российскими сырами колебания не такие заметные, — добавил эксперт.

Сложно становится любителям баранины. В этом месяце она также подорожала на несколько процентов. Самая ценная часть — баранья лопатка — стоит больше 700 рублей за килограмм.

Выше цена у растительного масла. Причем практически на 7 процентов. Хотя маслу тоже до сих пор удавалось сохранять «досанкционную стоимость».

— Россия — основной поставщик растительного масла в мире. Сейчас экспорт снизился, большая часть товара остается в стране. Однако теперь производители вынуждены платить дополнительные сборы, что сказывается на цене, — подчеркнул Кашин.

Зимой традиционно поднимаются цены на многие товары. По мнению эксперта, постепенно снижаться они начнут ближе к концу февра ля, а окончательно стабилизируются уже весной.

— Советую чаще приобретать фрукты, овощи и молочную продукцию на ярмарках. Это хороший способ сэкономить, — отметил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Тополев, экономист:

— Продукты не так сильно выросли в стоимости. Это произошло благодаря первым санкциям в 2014 году, когда мы начали отказываться от зарубежной продукции. Сейчас будет наблюдаться тенденция к тому, что товары у крупных компаний станут дешевле, чем у локальных производителей.

ЦИФРА

12 процентов составил средний рост цен на продукты, согласно данным Росстата.