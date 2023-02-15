Как получить субсидию на оплату ЖКХ в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Субсидии на оплату коммунальных услуг могут получить москвичи, у которых расходы на оплату ЖКУ превышают 10 процентов от совокупного дохода семьи. «Вечерняя Москва» рассказывает, как оформить субсидии.

Порядка четырех миллионов москвичей получают ту или иную материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплаты, полностью или частично компенсирующие суммы в платежках, являются существенной помощью.

Кому и на что

Льготы предоставляют, к примеру на оплату жилого помещения:

плату за наем,

содержание помещения,

взнос на капитальный ремонт.

Также субсидии можно оформить на оплату коммунальных услуг:

водоснабжение,

водоотведение,

отопление,

электроэнергию и так далее.

Перечень льготников в Москве насчитывает около 60 категорий граждан, для каждой из которых установлены свой перечень услуг и своя скидка. Полная информация о льготах содержится на сайте ГКУ «ГЦЖС» (Раздел «Деятельность» — «О льготах» — «Информация для граждан» — «Общая информация»). Так, согласно справочнику, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату, полностью освобождаются от платы за содержание жилого помещения и взносов на капремонт, от оплаты коммунальных услуг, а также получают 50-процентную компенсацию оплаты услуг связи (радиоточка, телеантенна).

— Отдельным категориям граждан (ветеранам труда, многодетным семьям, почетным донорам Москвы и другим) льготы по оплате ЖКУ предоставляются в пределах социальной нормы площади жилого помещения, — сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

К примеру, ветеранам труда предоставляют льготу в размере половины от платы за жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилого помещения на семью. В Москве социальная норма площади на одиноко проживающего гражданина составляет 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 «квадрата», для семьи из трех и более человек — по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

— В Москве самый низкий порог на получение субсидий на оплату ЖКУ — 10 процентов от совокупного дохода семьи. Если коммунальные платежи составляют более 10 процентов, то граждане имеют право на получение субсидии. В других регионах процент достигает 15 или 18, а общий федеральный стандарт — 22 процента, — рассказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Где оформить

Как и большинство городских услуг, оформить субсидию москвичи могут на портале mos.ru, в разделе «Услуги» — «Субсидия на оплату ЖКУ». Также можно обратиться в один из центров госуслуг «Мои документы».

Чтобы оформить субсидию в электронном виде, нужна полная учетная запись на портале. Для ее получения необходимо подтвердить личность, что также можно сделать онлайн.

Субсидии предоставляют на полгода. Их можно продлить, предоставив документы на новый период. Если раньше для этого требовалась справка об отсутствии задолженности, то теперь специалисты Городского центра жилищных субсидий получают эту информацию автоматически, достаточно лишь подать заявление.

— При всем том, что субсидия — это хороший инструмент поддержки, остаются еще подводные камни. Главный — у нас не начисляется субсидия при наличии долгов, таким образом, создается замкнутый круг. Человек не всегда может договориться о реструктуризации задолженности, это, на мой взгляд, надо менять, — отметила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как экономить

Помимо поддерживающих выплат, существует определенный алгоритм действий, придерживаясь которого можно значительно снизить итоговую сумму в платежке.

Самым главным и важным инструментом экономии, конечно, являются индивидуальные приборы учета воды.

— Однако в старых домах могут быть технические ограничения на установку счетчиков, и тогда в любом случае придется платить по нормативам. Рекомендую также поставить многотарифные индивидуальные приборы учета на электричество и индивидуальный счетчик на тепло, — советует Александр Козлов.

Помимо очевидных советов: не лить воду попусту, гасить свет, выходя из комнаты, и так далее — есть и другие методы экономии. К примеру, если вы не пользуетесь радио и телевизором, можно отключить их. Также можно отказаться от стационарного домашнего телефона.

Некоторые технические устройства тоже помогут сэкономить. Так, к примеру, современные рычажные краны, в отличие от вентильных, позволят быстрее настроить температуру, не теряя лишнюю воду. При покупке бытовой техники следует обращать внимание на индекс энергоэффективности и приобретать приборы с маркировкой А+, А++ или А+++.

Существенно помогут сэкономить электроэнергию, а значит, и деньги, на нее потраченные, энергосберегающие лампы. Специальный экономный режим можно настроить в компьютерной технике, видеокамерах и устройствах связи. А в летний период следует не забывать контролировать работу кондиционеров и вентиляторов.