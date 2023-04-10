Рынок переполнен: как застройщики будут реализовывать вопрос с нераспроданным жильем

Фото: Департамент строительства города Москвы

Аналитики финансового института развития в жилищной сфере России заявили, что запас непроданного жилья в нашей стране превысил 40 миллионов квадратных метров.

Эта проблема касается новостроек, уточнили в компании. И связана она с повышенным интересом застройщиков к строительству многоквартирных домов. Люди хотят возвести больше зданий и выручить больше денег за счет повышения цен на квартиры.

— Вторая причина того, что квартиры в новостройках остаются нераспроданными, — это отъезд, хоть и временный, платежеспособных граждан из России, — говорит риелтор Евгений Скоморовский. — А третья причина кроется в снижении уровня потребительского оптимизма, который спровоцирован известными политическими событиями. Все вышеперечисленное привело к затовариванию рынка недвижимости.

Евгений Скоморовский добавил, что, по статистике, в 2022 году жителям столицы понадобится в среднем 6,9 года, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Москве.

— На двушку надо откладывать 9,5 года, а на трешку — 13,5 года. Такие показатели сохраняются уже несколько лет подряд даже с учетом снижения средней площади квартир в новостройках, ведь стоимость одного квадратного метра в них повышается, — уточнил Евгений Скоморовский.

Еще один показатель, повлиявший на рост количества нераспроданного жилья, — снижение спроса на ипотеку.

— Выдача ипотечных кредитов в России в январе-феврале 2023 года снизилась на 12 процентов, — отметил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По данным Центробанка РФ, в период с января по февраль 2023 года в России выдали ипотечные кредиты на 704 миллиарда рублей. Для сравнения, это на 12,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 803,8 миллиарда рублей.

— Примечательно, что уровень потребительского спроса снижается и на вторичном рынке недвижимости, — отметил Никита Масленников. — В Москве за вторую половину 2022 года он упал примерно на 10 процентов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, застройщики и представители власти начнут разрабатывать новые механизмы для стимуляции спроса на рынке первичной недвижимости.

Никита Масленников утверждает, что сейчас не стоит надеяться на сильное снижение ставки по ипотеке. Опыт прошлых лет показал, что это ведет лишь к удорожанию квадратного метра в новостройках, а значит, такая мера будет экономически нецелесообразной.

— Более того, это может привести к формированию «пузыря» на ипотечном рынке, — добавил Никита Масленников. — Это означает еще больший рост предложений на рынке первичного жилья.

Некоторые специалисты утверждают, что в целях увеличения спроса на квартиры в новостройках бизнесмены могут начать снижать цены на жилье. А делать это они будут за счет замены дорогих стройматериалов на те, что можно купить по более доступным ценам. Но председатель комитета по строительству московского городского отделения «Опоры России» Олег Филиппов утверждает, что это вряд ли удастся.

— Существуют единые стандарты отделки жилья, чтобы граждане могли въезжать в качественные квартиры, — говорит Олег Филиппов. — В связи с этим вряд ли у застройщиков будет возможность сильно сэкономить на стройматериалах. Но ситуацию может исправить государство. Крупные компании с госучастием могут приобретать у застройщика непроданное жилье. Поставив его на баланс своего предприятия, они будут субсидировать ставки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Лупий, сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса Московской торгово-промышленной палате:

— Ситуация на рынке недвижимости сложная. По стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в России необходимо наращивать ввод жилья. Но что делать, если у многих граждан нет возможности его купить? Прежде всего, скооперироваться властям и бизнесу для решения этой проблемы. Думаю, что в ближайшее время, в течение 2–4 недель, специалисты внедрят дополнительный пакет мер по стимулированию спроса на жилье. Например, путем снижения его стоимости за счет замены строительных материалов. А мы знаем, что за последние годы их стоимость значительно выросла, особенно это касается металла и битума. Также я думаю, что рассмотрят новые варианты по ипотечным условиям.