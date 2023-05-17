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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как выбрать качественный стиральный порошок

Рената Лебедева

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Проще, чем кажется
Финансы
Проще, чем кажется: как выбрать качественный стиральный порошок
Марина Суэтинова выбирает средство для стирки в супермаркете / Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Вопрос качества бытовой химии, в том числе стиральных порошков, долгое время беспокоил россиян на фоне санкций. Сейчас заметно вырос спрос на отечественную продукцию. «Вечерняя Москва» узнала, оправданы ли были опасения по поводу качества стиральной продукции.

В 2020 году Роскачество проверило 31 марку порошка. И, несмотря на то что тогда полки магазинов были забиты популярной бытовой химией из разных стран, лидером стал отечественный «Аист», который производили еще в СССР.

Эксперты и сегодня отмечают качество и эффективность этого средства.

— Порошок не просто соответствует всем заявленным требованиям, но даже превосходит их, — отметила сотрудница частной лабораторий София Медведева.

Помимо «Аиста», она отметила отечественный «Биолан» и Sarma. А если говорить о зарубежных, то это Ariel и Persil.

— При покупке порошка смотрите на маркировки, свидетельствующие о качестве и соответствии нормам. Их можно подделать, однако на картонной коробке сделать это сложнее, — рассказал торговый представитель одной из отечественных компаний по производству бытовой химии Олег Прохоров.

Важно выбирать порошок по типу стирки и для разных цветовых категорий. Не стоит ждать от универсальных средств какого-то эффекта.

— Цена не имеет значения. Главное — состав и то, что обещает производитель. Качественное средство, если оно не заявлено для ручной стирки, не будет оставлять много пены. А отдушка характерна только для парфюмированных порошков, — подытожил эксперт.

Проще, чем кажется: как выбрать качественный стиральный порошок

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Спрос на российскую бытовую химию вырос в 2,5 раза. Иностранных марок остается все меньше — наши производители, несмотря на сложности, разрабатывают уникальные формулы. При таком высоком качестве цена остается гораздо ниже, чем у зарубежных брендов.

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