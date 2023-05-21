Как сэкономить на покупке кондиционера

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По данным аналитического центра в столице в несколько раз вырос спрос на покупку кондиционеров. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем причина и как сэкономить на приобретении техники.

По словам аналитика одного из отечественных магазинов бытовой техники Ивана Чепурова, москвичи решили массово обзавестись кондиционерами из-за прогнозов синоптиков.

— В этом году, по некоторым сообщениям, обещают аномально жаркое лето. Обычные вентиляторы и увлажнители воздуха малоэффективны при жаре, поэтому многие переходят на более мощные устройства, — отмечает он.

Из-за санкций ассортимент кондиционеров сейчас несколько изменился — на рынке представлено около 80 процентов китайских устройств, а остальная часть — это корейские и оставшиеся складские запасы японской техники.

— Сейчас многие приобретают кондиционеры LG, Haier и Ecoclima. А вот такие производители, как Mitsubishi Electric и Panasonic, практически обрубили все каналы поставок, — отмечает менеджер по закупкам одного из сайтов по продаже климатической техники Александр Дмитриев.

Кстати, взлета цен из-за ситуации с поставками не случилось. Китайские производители предлагают более доступные, чем у японцев, аналоги — стоимость начинается от 15 тысяч рублей. Да и в наличии они всегда есть. Другой вопрос, что многие не всегда знают, как правильно выбирать кондиционер.

— Первое, на что вы должны обратить внимание, — это мощность. Если ваша квартира расположена на солнечной стороне, а площадь комнаты больше 12 квадратных метров, то лучше приобрести устройство мощностью 2,5 кВт.

Также советую приобретать технику в интернете и по возможности сразу заказывать установку у этой же компании. Так можно сэкономить до 15 процентов. Все дело в том, что нередко мастера «со стороны» берут гораздо дороже, а в некоторых компаниях установку устройства могут даже подарить, — отмечает Дмитриев.

Эксперт отмечает, что в кондиционере должно быть несколько основных режимов — вентиляция, остужение, а желательно и обогрев.

— Что касается видов кондиционера, то я рекомендую настенные сплитсистемы (система кондиционирования воздуха, состоящая из двух блоков). У них минимум шума и очень хорошая фильтрация воздуха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гаяз Хасанов, юрист:

— Верховный суд РФ закрепил, что если установка кондиционеров в жилом доме не предусмотрена проектом, то его монтаж на внешнем блоке здания незаконен. Для того чтобы его установить, необходимо получить согласие остальных жильцов во время общедомового собрания.

КСТАТИ

Правильный уход за кондиционером продлит устройству жизнь. Необходимо раз в год менять фильтры, чтобы устройство не засорялось и самое главное — не распространяло в воздухе накопившиеся бактерии.