В Москве определили победителей чемпионата финансовых компетенций

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В столице завершился Чемпионат финансовых компетенций старшеклассников FinSkills, стартовавший в сентябре текущего года в рамках пятого Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве. Победителем стала ученица школы № 1770 Анастасия Зарина, на втором месте — ученица школы № 1601 им. Героя Советского Союза Е. К. Лютикова Анна Фролова, на третьем – ученик школы № 536 Кирилл Пузырев.

Состязание включало в себя два этапа. На первом ребята изучали образовательные материалы, разработанные специалистами столичного Департамента финансов и Банка России. Участники узнали о том, что такое личный финансовый план и как грамотно распоряжаться деньгами, познакомились с инвестиционными инструментами и основами предпринимательской деятельности.

Кроме того, юные москвичи смогли повысить свою финансовую и правовую грамотность на онлайн-занятиях с экспертами. Учащимся рассказали об альтернативных способах накоплений, специфике работы фондового рынка, микрофинансовых организациях и страховании. Особое внимание уделили вопросам финансовой безопасности и защите прав потребителей специализированных услуг. Ключевой особенностью занятий стал разбор реальных кейсов, что позволило учащимся закрепить полученные знания.

На втором этапе участники чемпионата прошли онлайн-тестирование, по результатам которого 438 ребят, набравших наибольшее количество баллов, были допущены к заключительному испытанию. Они выполняли задания, в основу которых легли реальные ситуации, с которыми чаще всего граждане обращаются к регулятору. Сначала жюри выбрало тридцать лучших работ, авторам которых был присвоен статус лауреатов чемпионата, а потом — трех победителей.

— Чемпионат FinSkills помогает учащимся старших классов проверить свои знания в области экономики, сформировать практический опыт решения реальных задач, подготовиться к управлению собственными финансами. FinSkills является значимым этапом в развитии функциональной грамотности школьников, важной вехой на пути их взросления и осмысленного выбора профессии, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

На формирование финансовой грамотности также направлен проект предпрофессионального образования «Предпринимательский класс». Сегодня он реализуется в 44 московских школах. Здесь учатся ребята, изъявившие желание в будущем работать в области экономики и финансов. Наравне с изучением профильных предметов юные москвичи знакомятся с основами ведения бизнеса, пробуют составить бизнес-планы, а некоторые — даже запустить собственное дело.

Чемпионат финансовых компетенций старшеклассников FinSkills организован Городским методическим центром столичного Департамента образования и науки совместно с Департаментом финансов города Москвы и Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу. Он помогает повысить финансовую, инвестиционную и правовую грамотность обучающихся, а также развить у них практические навыки финансового планирования и безопасности.