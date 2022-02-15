Финансовый рынок будет работать по новым законам

Сотрудники компании, предоставляющей сервис для быстрых медосмотров в сфере охраны труда, Наталья Кухарева (слева), Лейсан Шаяхметова и Сергей Кузнецов готовы к тому, что в 2022 году спрос на услуги компании увеличится. Ведь с 1 марта медосмотры будут проходить с использованием телемедицины / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

15 февраля в столице прошла конференция «Финансовый рынок 2022 года». Экономисты подвели итоги 2021 года, обсудили ближайшие изменения в законодательстве и дали прогнозы.

Председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в 2022 году будет составлено несколько важных законопроектов, касающихся сферы цифровых услуг.

— В 2021 году вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», который дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. В 2022 году Центробанк России начал выдавать первые лицензии компаниям на управление цифровыми финансовыми активами. Параллельно ведутся дискуссии вокруг криптовалют — запретить их вообще или жестко регулировать. Пока ни госорганы, ни ЦБ не могут договориться об этом. В 2022 году мы должны достигнуть соглашения, — рассказал Аксаков.

По его словам, изменения коснутся и работы негосударственных пенсионных фондов. Будет введена система страхования средств в НПФ, чтобы накопления граждан были лучше защищены.

— В центре внимания у нас и микрофинансовые организации. Постоянно звучат призывы, что этот рынок нужно прикрыть. Этот аспект мы учитываем, но запрет не поддерживаем. Скорее всего, будет разработан проект о более жестком регулировании МФО, — добавил Аксаков.

Гендиректор компании, предоставляющей сервис для быстрых медицинских осмотров в сфере охраны труда, Юлия Манн отметила, что законодательные изменения ждут и сферу охраны труда в марте 2022 года.

— С этого момента осмотры нужно будет проводить с использованием медицинских комплексов, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников. Авторы законопроекта считают, что телемедицинские технологии не только сократят число контактов между людьми, что важно в период пандемии, но и сделают невозможными фиктивные обследования. Изменения усовершенствуют процедуру проведения медосмотров, — рассказала Манн.

По мнению первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, в 2022 году необходимо продолжать тестирование неквалифицированных инвесторов. Эта практика хорошо зарекомендовала себя в 2021 году.

— Чтобы уберечь неквалифицированных инвесторов от рискованных вложений, в 2021 году ввели тестирование на знание сложных финансовых инструментов. За IV квартал 2021 года его прошли около 2,8 миллиона человек. Из них 67 сдали тест с первого раза, — рассказал Чистюхин.

Позитивным 2021 год стал и для Московской биржи. Объем ее торгов достиг одного квадриллиона рублей, говорит управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.

— В прошлом году на фондовом рынке появилось более 13 миллионов новых счетов и восемь миллионов новых инвесторов, — отметил Игорь Марич.

В 2022 году стоит ожидать стабилизации инфляции, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства Антон Табах.

— Благодаря жестким мерам Центробанка после апреля 2022 года уровень инфляции стабилизируется и пойдет на спад, — говорит Табах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Тимофеев, президент Национальной ассоциации участников фондового рынка:

— Сейчас на рынке около 5–6 миллионов розничных инвесторов. Это люди, которые приобретают ценные бумаги от своего имени, а не от лица компании. И они инвестировали в отечественные акции больше, чем все вместе взятые паевые инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды. Розничные инвесторы играют огромную роль в коррекции финансового рынка после пандемии