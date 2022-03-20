Как китайская карта ляжет: плюсы и минусы платежной системы UnionPay

Очередь в один из московских банков. Кто-то бежит туда, чтобы снять деньги / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Платежные системы Visa и Vastercard ограничили работу с российскими клиентами. Но уже 180 стран мира охвачены другой платежной системой — китайской UnionPay. Что это такое и как ею пользоваться?

Международная платежная система UnionPay создана в 2002 году по инициативе Госсовета и Народного банка Китая. К 2015-му UnionPay опередила по объему проводимых платежей западные Visa и Mastercard, став крупнейшей платежной системой в мире. Но доля платежей вне КНР составляет 0,5 процента от общего объема перечисляемых в рамках системы средств.

— UnionPay, грубо говоря, — это что-то вроде российской карты «Мир», только значительно более раскрученная, — рассказывает финансовый консультант Евгений Добровольский. — Она создана для того, чтобы на случай проблем с Visa и Mastercard иметь свою, альтернативную, платежную систему. Ведь Китай, как и Россия, уже очень давно под американскими санкциями.

По словам эксперта, карты UnionPay принимают более чем 90 процентов терминалов в России, поддерживается технология бесконтактной оплаты. Как показало исследование сервиса SuperJob, уже каждый третий россиянин собирается оформить карту «Мир — UnionPay».

Стоимость обслуживания

Сейчас карты UnionPay выпускают сразу несколько крупных банков России. Но нюансы их получения сильно отличаются. Например, в Россельхозбанке получить карту стоит от 7500 до 9500 рублей в зависимости от условий договора. В Газпромбанке до сих пор карта была бесплатной, но сейчас выпуск и перевыпуск обойдутся в 5000 рублей. В банке «Солидарность» карту можно оформить бесплатно и даже получить по ней кешбэк — 5 процентов. Банк «Санкт-Петербург» за выпуск карты просит 10 000 рублей, годовое обслуживание — 5000, а срочный выпуск обойдется во все 50 000.

— Это неудивительно, ведь на эти китайские карты сейчас ажиотажный спрос, и банки пытаются на нем заработать, — говорит Евгений Добровольский.

Всероссийский банк развития регионов выпускает только кобейджинговые, то есть совместные карты двух платежных систем «Мир — UnionPay» (стоимость — 700 рублей). А банк «Зенит» — «Карту привилегий» UnionPay Platinum, выпуск стоит 1200 рублей. «Почта Банк» начал оформлять бесплатные виртуальные карты Union Pay. Картой можно оплачивать покупки в иностранных сервисах и магазинах, есть кешбэк до 12 процентов. Позже банк планирует выпустить пластиковые карты.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Высокий спрос

— Скорее всего, к этим банкам присоединятся и другие. Ведь сейчас спрос на карты UnionPay будет близок к ажиотажному, — прогнозирует Евгений Добровольский. — Кроме того, стоит учитывать, что карты могут оказаться в дефиците: до тех пор, пока банки не проработают их массовый выпуск с китайскими партнерами.

Начать выпуск карты китайской платежной системы планируют Сбербанк, «Альфа-Банк» и «Тинькофф». Эту возможность также прорабатывают в ВТБ, «Хоум Кредите», Экспобанке и МКБ.

Широкий охват

— Китайская платежная система во многом похожа на уходящие с российского рынка американские, а потому вполне способна их заменить, — считает Евгений Добровольский. — Кроме того, транзакции по этой карте будут для российских потребителей дешевле, чем по картам американских систем.

К плюсам, как отмечает эксперт, безусловно относится и введенная UnionPaу дополнительная защита при онлайн-платежах. Китайцы специально подстраховались, так как слабые места Visa и Mastecard мошенники уже очень хорошо изучили.

Отдельные минусы

При этом у китайской платежной системы есть и минусы. Как пояснил Добровольский, в отдельных регионах тех или иных стран платежную систему может поддерживать всего один банк или магазин. Их адреса лучше заранее уточнять на сайте компании.

— Но если вы едете в места, где много туристов, например на курорты Турции, Египта, Таиланда, Туниса, то, будьте уверены, с UnionPaу проблем не возникнет, — говорит Добровольский.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, в свою очередь, отмечает, что UnionPaу можно использовать для покупок в зарубежных интернет-магазинах.

— Правда, многие из них заказы из России уже не принимают. А вообще для интернет-покупок я бы советовала обратить внимание на карты «Мир». Их принимает, например, AliExpress. А оформление и обслуживание наших карт сейчас обойдется значительно дешевле, — советует Лазарева.

КСТАТИ

Карты UnionPay принимают в большинстве развитых стран. Среди них Австрия, Бельгия, Германия, Великобритания, США, Италия, Швейцария и другие. Из стран, популярных у российских туристов, это Турция, Таиланд, Сербия, Хорватия, Болгария, Мексика и Египет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Кирьянов, зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике:

Я бы советовал для начала обратить внимание на карты «Мир». Они доказали свою состоятельность. Кроме того, у нашей карты есть система кешбэка, скидок, льгот и так далее, чего пока нельзя сказать о китайской карте. Карта, которая работает просто как платежный инструмент, уже никому не интересна. Россияне сегодня ждут от карты уже нечто большего. Но если вы едете за границу, то UnionPay вам наверняка пригодится, чтобы не возить с собою большую сумму наличных.