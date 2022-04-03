Ваши денежки на месте: россиян атакуют финансовые фейки

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В последние две недели на россиян обрушился шквал информации, связанной с экономической ситуацией в стране, с платежными картами, счетами. Как оказалось, большая часть из подобных новостей оказывается фейками. «Вечерка» изучила их и выяснила, к чему приводят ложные новости о финансах.

Хакеры отберут все деньги россиян

Ложь: Хакерская группировка Anonymous взломает банковскую систему России и выведет все деньги со счетов граждан.

Правда: Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России ранее фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения. Но ресурсы кредитных организаций не скомпрометированы. Наша банковская система успешно отразила нападения. Осуществить атаку подобного уровня невозможно.

Срочно снимите наличные!

Ложь: Карты Visa и Mastercard перестают работать из-за санкций. Чтобы сберечь деньги, нужно снять наличные.

Правда: Цель таких звонков — создать очереди у банкоматов и посеять панику. С 10 марта российские карты Visa и Mastercard не работают за рубежом. Но расплачиваться внутри страны ими можно как обычно.

Зампредседателя правления Сбербанка сообщил, что сведения о заморозке вкладов, взломах банковских систем, после которых деньги на счетах россиян исчезнут, — ложная информация и верить этому нельзя.

Пожертвуйте солдату

Ложь: Россиянам звонят от имени Комитета солдатских матерей и сообщают, что открыт сбор денег на транспортировку погибших во время спецоперации на Украине российских солдат.

Правда: В Комитете солдатских матерей эту информацию опровергают. Организация не открывала сбор средств. Официальный сайт комитета недавно был взломан, поэтому информацию просят проверять по телефонам горячей линии.

Онлайн-банк списывает деньги

Ложь: «Сбербанк Онлайн» списывает деньги с карт пользователей. Авторы сообщений рекомендуют установить себе лимит на покупки через интернет, чтобы деньги никто не списал.

Правда: Сбербанк опроверг новость, отметив, что взломов не было и мобильное приложение защищено.

— Уровень защиты банковских счетов в России очень высок, — рассказал «Вечерке» кандидат экономических наук Владимир Григорьев. — Вывести деньги без участия вкладчика, владельца счета — невозможно. Не нужно волноваться, снимать наличные.

Если даже хакеры все же умудрятся взломать какой-нибудь банк, вкладчик все равно не пострадает, так как за его средства банк несет ответственность, и это будут проблемы банка, но не вкладчика. Деньги со счета могут украсть мошенники, но только в одном случае — если они мотивируют своими действиями владельца счета помочь им в этом. Чаще всего мошенники звонят и представляются сотрудниками банков, запрашивают личные данные, просят снять деньги и положить на какой-то счет.

Здесь главная защита — не вступать в диалог с мошенником, ничего не сообщать ему и помнить, что из банка могут звонить только в одном случае — с целью предложить очередной кредит.