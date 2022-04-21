Какой будет индексация пенсий во втором квартале 2022 года

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20 апреля в Госдуме назвали возможный срок индексации пенсий. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это должно произойти не позднее второго квартала текущего года. Чего стоит ожидать от индексации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Каким образом будет проходить индексация

Есть два способа индексации пенсий, рассказал Валерий Рязанский. Первый: рост суммы регулярной выплаты на определенный процент, установленный правительством в соответствии с возможностями федерального бюджета. Второй: единоразовая выплата, компенсирующая денежные инфляционные потери.

— Есть два главных подхода к инфляции. Первый: предположим, у каждого пенсионера есть выплаты объемом условно в 15 000 рублей в месяц. Именно эти 15 000 рублей проиндексируют на какую-то долю процентов. Это могут быть, например, пять, семь или восемь процентов — пока неизвестно. Второй вариант — это разовая выплата. Она компенсирует потери, которые складываются из повышенных темпов инфляции. Это могут быть какие-то дополнительные льготные компоненты в каждом регионе, — объяснил председатель президиума Союза пенсионеров России.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что факт необходимости индексации пенсий не ставится под сомнение.

— Конечно, индексировать нужно, так как инфляция в первом квартале выросла в два раза по сравнению с компенсационными выплатами пенсионерам из бюджета. Насущная необходимость дополнительных компенсационных выплат пенсионерам назрела, что абсолютно очевидно. Президент дал соответствующее поручение, — отметил Рязанский.

На какой процент будут повышены выплаты

Депутат Бессараб предположила, что уровень повышения социальных выплат будет соответствовать проценту инфляции. Собеседник «ВМ» Валерий Рязанский считает, что пока рано давать настолько точный прогноз касательно роста объема пенсии.

— Сейчас бессмысленно говорить, на какую долю подрастет пенсия. Можно только обнадежить людей, а потом окажется, что мы ошиблись в своих прогнозах. Объем индексации определяется правительством: президент дал поручение рассмотреть этот вопрос и подготовить предложения, — высказался специалист.

Он добавил, что объем финансирования будет определяться исходя из «реальных финансовых возможностей» РФ.

Когда произойдет индексация

Вопрос о сроках индексации пока остается открытым. Мера поддержки должна быть принята в ближайшее время, то есть не позднее второго квартала 2022 года, считает парламентарий Светлана Бессараб. По мнению председателя президиума Союза пенсионеров России, главное здесь не сроки, а сам факт принятия соответствующего решения.

— Вопрос конечной даты, когда начнется индексация, — это вопрос решения аппаратного уровня. Должен произойти определенный расчет, затем деньги из бюджета должны выделить, после чего средства должны попасть в бюджет Пенсионного фонда. По каждому пенсионному делу нужно просчитать эти цифры. Дальше — дело техники, — поделился Рязанский в беседе с «ВМ».

Какие выплаты повысят, кроме пенсии

Предполагается, что индексация коснется пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетников. Однако пока рано с уверенностью говорить о мерах поддержки для последней категории граждан, отметил Рязанский.

— Что касается зарплат бюджетников — я не взял бы на себя смелость говорить о мерах компенсации по этой части. Это гораздо более крупные затраты, а бюджетников у нас много. Это и вся сфера образования, и все управленческие расходы — очень серьезная статья. Не уверен, что бюджетники получат ту же меру компенсации, что и пенсионеры. Все-таки это работающая часть населения, а мы прежде всего видим проблемы у неработающих пенсионеров. Это разные параметры, — пояснил специалист.

При этом вопрос индексации пенсий и социальных выплат не подвергается сомнению, заключил Рязанский.