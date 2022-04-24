В России запускают новую финансовую систему Hello

Фото: depositphotos

Банк России внес в реестр новую платежную систему под названием Hello. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Дмитрия Логинова, как ее появление повлияет на клиентов российских банков.

По словам эксперта, на фоне ограничений, введенных США и Европой в банковском секторе, наша страна остро нуждается в появлении новых платежных систем, которые могут преодолеть многочисленные сложности, которые из-за этого возникли.

— Многим компаниям стало трудно рассчитываться за товары и услуги за рубежом из-за отключения части банков от SWIFT — мировой финансовой системы для обмена сообщениями о платежах среди банков. Это привело к хаосу, и сейчас надо масштабно реорганизовывать всю систему платежей. Я уверен, что Hello будет очень востребована не только в центральной части России, но и в регионах, — подчеркнул Логинов.

Согласно сайту новой платежной системы, с помощью Hello можно будет расплатиться за товары, работу и услуги. Это поможет тем, кто столкнулся со сложностями из-за блокировки Visa и Mastercard. Помимо этого, пользователи смогут переводить деньги внутри России без открытия счета, а также по реквизитам банковских карт.

— Мне кажется, что одно из главных преимуществ этой системы — возможность осуществлять зарубежные переводы в мировых валютах: рублях, евро, долларах и юанях, — добавил Дмитрий Логинов.

Что касается россиян, клиентов банков, то, скорее всего, в будущем появятся банковские карты с платежной системой Hello. Хранить деньги на них будет безопасно. С их помощью можно будет без проблем рассчитываться за границей и внутри страны.

— Очень важный момент: многое зависит от того, как быстро к этой системе будут подключаться иностранные компании. Сейчас в качестве надежных партнеров я вижу только Индию, Китай и ОАЭ, — заключил эксперт.

Есть альтернатива

В условиях западных санкций большая часть европейских и американских платежных систем объявила о приостановке своей деятельности для пользователей из РФ. Какие платежные системы сейчас работают в нашей стране?

«МИР». Стабильная платежная система, которая была разработана еще в период введения санкций в 2014 году. Ей можно расплачиваться в Турции, Армении, Казахстане, ОАЭ и части других иностранных государств.

UnionPay. Китайская платежная система, позволяющая расплачиваться россиянам по всему миру. В скором времени ведущие банки России планируют выпустить несколько миллионов карт с этой платежной системой.

«Золотая корона». Платежная система, работающая для оплаты товаров и для осуществления переводов с небольшой комиссией в страны ближнего зарубежья.