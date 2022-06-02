Кредитные каникулы: кто может получить отсрочку по платежам и как это сделать

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Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила в ЦБ РФ и правительство предложения по усовершенствованию механизма получения кредитных каникул заемщиками. В КонфОП отметили, что воспользоваться кредитными каникулами в настоящее время могут не все, кто в этом нуждается. Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита при факультете финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», кто может получить кредитные каникулы и как это сделать.

По словам эксперта, кредитные каникулы существенно облегчают жизнь заемщикам во время финансовых трудностей. Главное — собрать нужные документы, которые подтвердят потерю или снижение дохода, и обратиться в банк. Желательно сделать это как можно быстрее и ни в коем случае не скрываться от кредитной организации.

— Кредитные каникулы — это лучшее решение, если у вас произошли финансовые проблемы. Убедитесь, что вы подпадаете под все условия, соберите нужные документы и обратитесь в банк. Не стоит тянуть время или бояться. Кредитные организации готовы будут помочь в решении вашей проблемы. Если вы заранее знаете, что вас уволят или урежут вам зарплату, подавайте заявление в тот же день, — сказал специалист.

Кто может получить кредитные каникулы

Заемщик должен убедиться, что его ситуация подходит под условия получения кредитных каникул. Они таковы:

кредит был выдан до 1 марта 2022 года;

размер кредита не превышает установленных лимитов (они зависят от вида кредита и места оформления);

размер доходов снизился на 30 процентов и более по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год;

на момент обращения не действует льготный период по ипотечным кредитным каникулам;

по одному договору можно взять один льготный период;

заявление подано до 30 сентября 2022 года.

Какие документы необходимо предоставить

Заемщик должен предоставить ряд документов, которые подтвердят падение его дохода более чем на 30 процентов:

справка о полученных доходах и удержанных суммах налога за 2021 и 2022 год;

лист нетрудоспособности, который выдан на срок не менее одного месяца;

выписка о регистрации лица в качестве безработного в центре занятости;

иные документы, которые подтверждают снижение дохода.

Отметим, что если заемщик не предоставит нужных документов или они окажутся недостоверными, то график кредитных платежей будет восстановлен. Также начислят штрафы и пени за просроченные дни и внесут данную информацию в кредитную историю.

Как оформить кредитные каникулы

При соблюдении всех условий заемщик может обратиться в банк с заявлением. Финансовая организация рассмотрит его в течение 5 дней. Должник может подать его лично, по телефону или через мобильное приложение. Каждая кредитная организация устанавливает свои условия взаимодействия с клиентами.

Отметим, что если банк не уведомил вас в течение 10 дней с момента подачи заявления, кредитные каникулы предоставляют автоматически. Льготный период начинает действовать с даты обращения.

На какой срок предоставляют кредитные каникулы

Каждый вид кредита имеет свой лимит для получения кредитных каникул. В том числе это касается и региона оформления. Важно знать, что в расчет принимают размер выданного кредита и лимита по карте, а не текущую задолженность.

Для всех регионов России действует одинаковый лимит на потребительский и автомобильный кредиты, а также кредитную карту:

потребительский кредит — до 250 тысяч рублей;

автомобильный кредит — до 600 тысяч рублей;

кредитная карта — до 100 тысяч рублей.

Однако лимит по ипотеке отличается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Дальневосточном федеральном округе и в других регионах России:

Москва — 4,5 миллиона рублей;

Московская область — 3 миллиона рублей;

Санкт-Петербург — 3 миллиона рублей;

Дальневосточный федеральный округ — 3 миллиона рублей;

другие регионы России — 2 миллиона рублей.

На какой срок дают кредитные каникулы

Заемщик может взять кредитные каникулы максимум на полгода. Можно попросить банк, чтобы льготный период начали отсчитывать до момента обращения. Однако он будет установлен не ранее чем с 1 марта 2022 года:

ипотечный кредит — за 30 дней;

потребительский кредит — за 14 дней

Отметим, что заемщик не может оформить льготный период по кредитной карте задним числом.

Как кредитные каникулы отражаются на кредитной истории

Информацию о кредитных каникулах заносят в кредитную историю. Однако последняя не будет испорчена. Важно после завершения льготного периода исправно вносить платежи по графику.