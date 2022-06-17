Как получить пенсию досрочно

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Жители России могут получить накопительную часть пенсии до общеустановленного пенсионного возраста. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили представители Пенсионного фонда России. Юрист Василий Воробьев рассказал «Вечерней Москве», как это сделать и кто может рассчитывать на досрочные выплаты.

По его словам, граждане России могут получить накопительную часть на пять лет раньше выхода на пенсию.

— Накопительная часть пенсии — это тот объем средств, который формировался до 2014 года, когда впервые ввели мораторий. Такую возможность россияне получили после 2019 года. Тогда пенсионный возраст в стране повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Однако возраст для выплаты пенсионных накоплений остался прежним. Таким образом, женщины могут подать документы на досрочные выплаты с 55 лет, а мужчины с 60, — рассказал специалист.

Куда обращаться

Собеседник «ВМ» рассказал, куда обращаться россиянам, чтобы досрочно получить накопительную часть пенсии.

— Гражданин РФ должен обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России, если его счет находится в государственной управляющей компании Внешэкономбанка или в свой негосударственный пенсионный фонд, сказал он.

Юрист подчеркнул, что есть два способа получить досрочную выплату: единоразово и в качестве прибавки к доходу.

— Отмечу, что накопительную часть пенсии можно получить в размере единоразовой выплаты или превратить в прибавку к своему доходу до конца жизни. Получить полностью всю сумму могут инвалиды и получатели социальной пенсии, а также граждане, кому положена пенсия по потере кормильца. Россиянин сам сможет определить срок выплат, если он самостоятельно копил себе на старость. Например, участвовал в программах софинансирования или отправил средства материнского капитала на накопительную часть пенсии мамы, — рассказал специалист.

Какие нужны документы

Юрист в беседе с «ВМ» объяснил, какие документы нужны, чтобы получить накопительную часть пенсии досрочно через Пенсионный фонд России.

— В случае когда страховщиком является Пенсионный фонд России, то обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений следует в ПФР. Заявление с указанием персональных данных можно направить через личный кабинет на портале госуслуг либо на официальном сайте ПФР. При электронном обращении необходимо выбрать вкладку «Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений». Также заявление можно подать через клиентскую службу органа ПФР по предварительной записи. Предварительно записаться на прием или получить консультацию можно по телефону горячей линии, — рассказал он.

Нововведения в пенсионной реформе

Эксперт отметил, что в ближайшее время в российской пенсионной реформе не планируются никакие нововведения.

— Насколько я знаю, никаких изменений пока не будет. Все будут получать пенсии в установленном порядке, — сказал он.