ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Как получить пенсию досрочно

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Как получить пенсию досрочно
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жители России могут получить накопительную часть пенсии до общеустановленного пенсионного возраста. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили представители Пенсионного фонда России. Юрист Василий Воробьев рассказал «Вечерней Москве», как это сделать и кто может рассчитывать на досрочные выплаты.

По его словам, граждане России могут получить накопительную часть на пять лет раньше выхода на пенсию.

— Накопительная часть пенсии — это тот объем средств, который формировался до 2014 года, когда впервые ввели мораторий. Такую возможность россияне получили после 2019 года. Тогда пенсионный возраст в стране повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Однако возраст для выплаты пенсионных накоплений остался прежним. Таким образом, женщины могут подать документы на досрочные выплаты с 55 лет, а мужчины с 60, — рассказал специалист.

Куда обращаться

Собеседник «ВМ» рассказал, куда обращаться россиянам, чтобы досрочно получить накопительную часть пенсии.

— Гражданин РФ должен обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России, если его счет находится в государственной управляющей компании Внешэкономбанка или в свой негосударственный пенсионный фонд, сказал он.

Юрист подчеркнул, что есть два способа получить досрочную выплату: единоразово и в качестве прибавки к доходу.

— Отмечу, что накопительную часть пенсии можно получить в размере единоразовой выплаты или превратить в прибавку к своему доходу до конца жизни. Получить полностью всю сумму могут инвалиды и получатели социальной пенсии, а также граждане, кому положена пенсия по потере кормильца. Россиянин сам сможет определить срок выплат, если он самостоятельно копил себе на старость. Например, участвовал в программах софинансирования или отправил средства материнского капитала на накопительную часть пенсии мамы, — рассказал специалист.

Какие нужны документы

Юрист в беседе с «ВМ» объяснил, какие документы нужны, чтобы получить накопительную часть пенсии досрочно через Пенсионный фонд России.

— В случае когда страховщиком является Пенсионный фонд России, то обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений следует в ПФР. Заявление с указанием персональных данных можно направить через личный кабинет на портале госуслуг либо на официальном сайте ПФР. При электронном обращении необходимо выбрать вкладку «Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений». Также заявление можно подать через клиентскую службу органа ПФР по предварительной записи. Предварительно записаться на прием или получить консультацию можно по телефону горячей линии, — рассказал он.

Нововведения в пенсионной реформе

Эксперт отметил, что в ближайшее время в российской пенсионной реформе не планируются никакие нововведения.

— Насколько я знаю, никаких изменений пока не будет. Все будут получать пенсии в установленном порядке, — сказал он.

Россия выплаты Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте