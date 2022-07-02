Ставки снижены, ваш ход: у москвичей появилась возможность переоформить кредит на квартиру

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Финансовые эксперты заявили, что российские банки начали предлагать заемщикам рефинансировать ипотечные кредиты, взятые под большие проценты, отказавшись от ограничения по сроку действия предыдущего договора. «Вечерка» выяснила, насколько это выгодная сделка.

До сих пор, как правило, д ля рефинансирования ипотеки требовалось, чтобы ссуда была оформлена не менее полгода, а то и год назад. Теперь же сроки сократились.

Например, в ВТБ стало возможно рефинансирование кредитов на жилье, взятых с 1 марта по 25 июня текущего года. Предложение действует с 27 июня. В банке «Открытие» похожее предложение запущено 22 июня — для клиентов, взявших кредит с 28 февраля по 31 мая этого года. Также москвичи могут рефинансировать ипотечный кредит, оформленный в банках ПСБ, «Санкт-Петербург», «Зенит».

Смягчить требования по сроку действия договора рефинансирования ипотечного кредита планируют Московский кредитный банк (МКБ), «Уралсиб» и «Ак Барс». А клиенты Сбербанка смогут воспользоваться новым предложением уже в июле.

— Центробанк снижает ставку. Соответственно, банки снижают ставки по ипотечным кредитам, — пояснила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. — Проблем с получением нового, под меньшую ставку, кредита у заемщиков не будет никаких. Ведь если им одобрили ипотеку, скажем, в апреле под 20 процентов годовых, то это очень надежные заемщики. Такая, знаете, элита — ипотечный спецназ. Теперь у этих людей резко снизятся ежемесячные платежи, что, конечно, хорошо.

Тем не менее ипотечного бума, как считает эксперт, в Москве не случится.

— Да, ставки по ипотеке снизились. Ну и что? За последние полтора года цены на жилье в Москве выросли на 20–30 процентов. А по некоторым домам вообще почти в два раза. При этом реальные доходы большинства москвичей упали. Люди бы рады кредитоваться, и ставки ипотечные снижаются, но многие не решаются, потому что квадратный метр стоит дорого, а значит, и выплата по кредиту слишком высока, и платить его долго, — рассказывает Ирина Станиславовна. — Если сравнить тех, кто кредитовался в 2019 году, и тех, кто в 2021-м, то последние будут выплачивать кредит в среднем на три года дольше, хотя ипотечные ставки одинаковые. Просто цены на жилье выросли.

Тем не менее, как пояснила эксперт, если возникла необходимость, брать кредит на жилье имеет смысл.

— Если вы разводитесь, например, или нужна дополнительная комната ребенку — кредитуйтесь, — советует Радченко. — А вот брать ипотеку, чтобы купленную в кредит квартиру сдавать, невыгодно. При нынешних ценах на жилье рентабельность составляет примерно 3 процента годовых. Проще положить деньги на депозит.

ЛЬГОТЫ НА НОВОСТРОЙ

Банки РФ начали принимать заявки на льготную ипотеку по новым условиям. Напомним, президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме объявил о решении снизить ставку по ипотеке с господдержкой до 7 процентов. В Москве максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей. Банки уже предлагают кредиты даже по более низкой ставке — от 5,8 процента. Правда, приобретать на льготный кредит можно только новостройку.

— Спрос на новостройки (на фото) пока довольно низкий, и застройщики субсидируют банкам снижение процентной ставки куда ниже 7 процентов, — пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. — Плюс, если вы платите за квартиру всю сумму сразу, то скидка — до 30 процентов. Скоро, я уверен, застройщики начнут снижать цену квадратного метра. Деваться им просто некуда.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Лето спросу не друг: аренда жилья подешевела

Согласно данным популярных сервисов по поиску недвижимости, цены на аренду «однушек» в Москве по сравнению с февралем снизились на 13 процентов, а «двушек» — на 19. «Вечерка» узнала, с чем это связано.

На рынке аренды жилья наблюдается снижение цен, хотя они по-прежнему высоки. По данным популярного сервиса для поиска недвижимости, средняя ставка аренды по однокомнатным квартирам в Москве сейчас — 43,8 тысячи рублей. По двухкомнатным — 70 тысяч.

— Летом спрос на жилье в столице всегда ниже, поэтому арендные ставки и падают, — пояснила эксперт сервиса Виктория Кирюхина. — Наибольшее снижение арендных платежей сегодня отмечается в Центральном округе Москвы, где в сравнении с февралем этого года они упали на 23 процента. В остальных округах столицы падение арендных ставок составляет примерно 8–15 процентов, и только в Троицком округе они снизились лишь на один процент.

Сергей Дробышев, исполнительный директор риелторской компании, уточняет:

— Речь идет исключительно о свободных квартирах, выставляемых для аренды. Если вы уже снимаете жилье, хозяева вам плату в связи с летом и низким спросом не снизят.

Если же вы находитесь в поиске жилья для аренды, то сейчас самое время найти хороший недорогой вариант, считает Сергей Дробышев:

— Предложений на рынке много, а цены действительно несколько просели.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, уже в середине августа они начнут расти: в Москву вернутся студенты и жители российских регионов, уезжавшие на лето домой.