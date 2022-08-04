«Возможность не платить»: какие налоговые вычеты и льготы могут получить пенсионеры

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Российским пенсионерам по закону положены вычеты и льготы. Так, работающие пенсионеры могут сэкономить часть суммы при покупке квартиры, а владельцы маломощных авто в некоторых регионах имеют право не платить транспортный налог. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» высказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.



Имущественный вычет

Трудоустроенные пенсионеры имеют право получить налоговый вычет с покупки жилья, отметила собеседница «ВМ». Для работающих пенсионеров условия получения вычета более выгодные, чем для обычных работников, уточнила специалист.

— В России работает порядка 8,5–9 миллионов пенсионеров, они имеют право получать пенсии без индексации. Но у них есть другая льгота: на любой доход начисляется 13 процентов налога на доходы физических лиц. Работающие пенсионеры при покупке имущества могут получить имущественный вычет не только за год, когда было оформлено право собственности, но и за предыдущие три года. То есть за четыре года они могут подать четыре налоговые декларации и получить возмещение НДФЛ при приобретении имущества. Простым людям можно получить вычет только за три года, — пояснила Финогенова.

Эксперт заметила, что получить данный вычет можно несколькими способами: через МФЦ, лично в налоговой или в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru. Также можно отправить заявление в налоговую заказным письмом или договориться о предоставлении вычета через работодателя, если пенсионер трудоустроен, уточнила собеседница «ВМ».

Минус налог на имущество

Кроме вычета, пенсионеры имеют право не платить налог на жилье, причем эта возможность есть абсолютно у всех пенсионеров, отметила собеседница «ВМ».

— Пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Например, если у вас есть дом и дача, то с этих объектов можно не платить налог, но в некоторых случаях нужно выбирать. К примеру, если у пенсионера есть две квартиры и дача, то можно не платить налог с дачи и с той квартиры, которая приносит больше всего издержек, — рассказала специалист.

По словам Финогеновой, существует перечень объектов, который предоставляется пенсионерам на выбор. Туда входят дом или его часть, квартира или ее часть, комната, гараж, хозяйственные постройки площадью до 50 метров, перечислила эксперт.

Существуют и региональные имущественные льготы, уточнила Финогенова.

— Есть послабления по земельному налогу для пенсионеров. Например, в Москве и области, если вы обладаете участком 12 соток, то платите налог только за шесть соток, — отметила специалист.

Списание транспортного налога

Пенсионеры, владеющие машинами, в ряде регионов имеют право не платить транспортный налог, заметила эксперт.

— В зависимости от региона пенсионеры могут получить возможность не платить транспортный налог, если они обладают транспортным средством с двигателем определенной мощности. Например, в Москве, если пенсионер владеет одной машиной мощностью до 200 лошадиных сил, он вообще не будет платить транспортный налог. Но важно, что эта льгота в Москве распространяется только на федеральных льготников: Героев России и СССР, кавалеров ордена Славы, ветеранов ВОВ, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и др., — объяснила специалист.

В каждом регионе условия списания транспортного налога для пенсионеров отличаются, подчеркнула Финогенова.