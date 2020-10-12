Стоматолог назвал пять вещей, которые нельзя делать с зубами

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Как правильно ухаживать за зубами и полостью рта, «Вечерней Москве» рассказал владелец стоматологической клиники Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков.

Проводить домашнюю гигиену как-нибудь и таким же образом подбирать средства для ее выполнения

Существуют универсальные рекомендации: чистить зубы, щеки и язык нужно минимум дважды в день. После еды следует применять зубную нить и специальный ополаскиватель или полоскать рот теплой водой. При этом средства гигиены должны быть правильно подобраны. Слишком жесткая щетка, чрезмерные показатели абразивности зубной пасты и сомнительный состав ополаскивателя в долгосрочной перспективе могут возыметь обратный желаемому эффект. Идеально, если все средства гигиены вам подберет стоматолог с учетом индивидуальных особенностей и клинической картины. Он же покажет, как ими правильно пользоваться. Удивительно, но, согласно британским исследованиям, более 75 процентов взрослых не знают о том, как правильно чистить зубы.

Фото: Из личного архива Владимира Шипкова

Игнорировать тревожные сигналы и пренебрегать регулярным комплексом сheck up

Организм человека — одна из самых сложных систем в мире. Когда в ней происходят сбои, мозг получает предложения их устранить в виде соответствующих сигналов. Беда в том, что цивилизованные люди научились игнорировать те из них, которые не доставляют сильных мучений. Это обусловлено стремительным ритмом жизни, перманентной занятостью, далеким от желаемого уровнем жизни и массой других факторов. Такое положение вещей актуально и для зубов. По крайней мере в славянской культуре. На постсоветском пространстве все еще принято не обращать внимания на кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, «небольшие дырочки», которые можно «запломбировать позже». Это реалии, в которых живет абсолютное большинство современных цивилизованных людей. Но даже при таком отношении есть надежное решение. Это регулярный check up — проверка, позволяющая всего за один прием получить развернутую картину происходящего во рту и предупредить появление негативных явлений. Современный аналог диспансеризации. Представляет собой комплекс профилактико-диагностических мероприятий, направленных на раннее выявление дентальных проблем и предупреждение их появления.

Экспериментировать с домашним отбеливанием

Белые зубы — сегодня маст-хэв. На этом фоне желание людей отбелить улыбку можно понять, но это нельзя делать любой ценой. Вернее, делать это нужно, но только в проверенной клинике под руководством опытного специалиста. Дело в том, что в дентальном центре перед отбеливанием проведут осмотр ротовой полости на предмет противопоказаний, при необходимости назначат дополнительные обследования. Оборудование и средства, которые используют сертифицированные клиники, не только эффективны, но и безопасны. Чего нельзя сказать о подручных средствах. Сода, перекись водорода и другие домашние «панацеи» на самом деле — бомба замедленного действия. Мало того что они не приведут к желаемому результату в контексте отбеливания, так еще и причинят массу вреда. Пористая или полностью стертая эмаль — это вполне ожидаемые последствия такого отбеливания. Оно лишает зубы защитного слоя и впоследствии приводит к их разрушению. Не стоит проводить такие эксперименты со своей улыбкой.

Поощрять вредные привычки, в том числе в еде

Грызть ногти, карандаши, другие твердые предметы — верный способ укоротить жизнь своим зубам. Это не только не эстетично, но и по-настоящему вредно. У тех, кто это практикует регулярно, эмаль повреждается механическим путем, может нарушаться положение зубов, искажается баланс бактериальной среды, смещаясь в сторону патогенной микрофлоры. Любители погрызть семечки, сухарики, орешки или те, кто постоянно сосет леденцы, подвергают свои зубы не меньшей угрозе, как и те, кто скрежещет зубами. Если вы замечали за собой такие привычки, с ними непременно следует бороться и делать это самым бескомпромиссным способом. Если вы не представляете жизнь без твердой, сладкой и химически агрессивной (содержащей красители и пищевые кислоты) еды, принимайте меры по минимизации ее негативного влияния. Для этого предварительно измельчайте или размачивайте твердые продукты, очищайте семена и орехи руками или при помощи специальных приспособлений, полоскайте рот после еды.

Использовать зубы не по назначению

Зная о том, что эмаль — самое твердое вещество в организме, многие переоценивают ее возможности и пытаются использовать зубы не по назначению. Кто-то откусывает леску, нитки и даже провода с их помощью, кому-то они видятся хорошей альтернативой открывалке. Другие пытаются удерживать, откручивать или поддевать твердые предметы, применяя зубы в качестве отвертки, плоскогубцев и других хозяйственных инструментов. Это опасное заблуждение, ведь металл, стекло и даже некоторые полимеры при таком воздействии могут нанести непоправимый вред зубам: от банальных царапин на эмали до раскола дентина (глубокие ткани зуба, которые довольно хрупки). Не забывайте: зубы предназначены для откусывания и пережевывания пищи, а все остальное нужно делать без их участия. Особенно если речь идет о потенциально опасных для их целостности вещах.

Вместо выводов

Помните поговорку, в которой рекомендуется беречь рубаху снову? Она в полной мере актуальна для зубов. Если вы хотите сохранить их до глубокой старости, оградите их от разрушающего механического, химического и термического воздействия. Но и этого не будет достаточно. Ежедневная гигиена правильно подобранными средствами и регулярные визиты к стоматологу — не менее значимые условия для сохранения красоты и здоровья зубов. Выполняйте эти простые рекомендации, и вам удастся сохранить зубы надолго.