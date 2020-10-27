Шея как у индейки: хирург рассказал, как справиться с проблемой обвисания кожи

Фото: Из архива Дмитрия Саратовцева

Каждой женщине хочется сохранить свою красоту и молодость, поэтому дамы с большой ответственностью подходят к заботе о лице. И при этом зачастую забывают о шее, а именно она в дальнейшем и «выдает» всю правду о возрасте. Часто к пластическим хирургам дамы обращаются с проблемой в виде глубоких морщин, заломов, провисаний кожи. Но есть и хорошая новость — все это решается с помощью современных методик по коррекции шеи. О них в деталях расскажет пластический хирург Дмитрий Саратовцев.

Специалисты разделяют операции по подтяжке шеи на две категории: прямую и непрямую подтяжку тканей, или платизмопластику. В ее основе лежит принцип коррекции платизмы — мышцы шеи, ответственной за тонус тканей этой части тела, формирующей угол шеи, а также сохраняющей упругость тканей декольте и груди. Эта мышца является самым крупным мимическим мускулом, отвечающим за красоту этой зоны. Именно поэтому платизма носит гордое звание «мышцы молодости».

Для кого подходит данная операция?

Эта коррекция обычно подходит для большей части пациентов. В числе показаний к ней такие проблемы, как дряблость кожного покрова, провисание мягких тканей в области шеи и слабо выраженный шейно-подбородочный угол, который часто составляет меньше нормы — 120 градусов.

Данная операция может проводиться практически в любом возрасте, в том числе и довольно молодом, ведь линия шеи может не устраивать и тогда. Например, если есть второй подбородок. Однако большую часть пациенток пластических хирургов составляют дамы от 40 лет и старше.

Чем вызваны заломы на шее?

С одной стороны, глубокие морщины на шее являются итогом возрастных изменений. Но есть и другие причины, о которых необходимо помнить, ведь исключив их, женщины смогут дольше сохранять красоту.

Неправильная осанка — вот один из главных виновников в формировании глубоких заломов на коже шеи. Сутулая спина приводит к спазму и напряженности мышц, что в итоге может обернуться появлением неприятных складок и даже провисанием.

Второй ответственный за данные проблемы — это неправильный сон, который также приводит к появлению зажима мышц. На женской красоте негативным образом сказываются и кровать меньше необходимого размера, и подушка с матрасом, на которых неудобно спать. Если разово провести ночь с такими «друзьями», проблем не будет. Но если это происходит постоянно — возникнут проблемы с тонусом платизмы.

Хоть эта мышца довольно крупная, она при этом тонкая и плоская. В ней минимальное количество сальных желез и прослойки жировой ткани, поэтому часто она страдает от сухости. А это уже прямой путь к образованию морщин и дряблости.

Как проходит операция?

Для проведения прямой платизмопластики достаточно местной анестезии. Во время операции хирург делает небольшой разрез — 2–4 сантиметра — в зоне подбородка. Далее врач сшивает пласты платизмы (так называемые ножки) с двух сторон, так как они часто расходятся и дают неэстетичный вид. После чего объем подвергнувшейся растяжению мышцы передней линии шеи становится меньше. А шов, расположенный в естественной складке, достаточно скоро перестает быть заметным.

Если же говорить о непрямом виде подтяжки, то здесь происходит коррекция в боковом натяжении мышцы. При этом разрезы располагаются уже в зоне, находящейся за ушными раковинами. Есть и вариант подтяжки мышцы вместе с кожей — неклифтинг.

Пластические хирурги прибегают к изолированной платизмопластике редко. Она обычно становится частью комплекса работ по подтяжке мягких тканей лица. И это сочетание характеризуется высокой эффективностью, в особенности при включении в этот комплекс липолифтинга — забора жира, расположенного под данной мышцей пациента.

Основные противопоказания для подтяжки шеи

Данная операция имеет свои противопоказания. Главные из них связаны с эндокринными расстройствами, особенно с сахарным диабетом, а также с различного рода опухолями в этой зоне, онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и повреждениями этой части тела. Кроме того, свои ограничения вносят и инфекционные болезни, особенно в обостренных стадиях, и низкая свертываемость крови. А при беременности и лактации такое вмешательство приходится откладывать.

Как проходит восстановление после операции?

После платизмопластики первые два дня пациент проводит в клинике, где находится под наблюдением доктора. Швы необходимо обрабатывать ежедневно раствором хлоргексидина с целью борьбы против возможного занесения инфекции.

Некоторое время пациент может испытывать неприятные ощущения, которые связаны с чувством стянутости кожи в зоне шва. Однако они обычно исчезают в течение двух первых недель. К этому же сроку сходят отеки и гематомы.

Важно в первый послеоперационный месяц соблюдать особые правила реабилитации. О них обычно на консультации рассказывает доктор, их выполнение позволит избежать осложнений.

В числе ограничений — отказ от горячих ванн, солярия, сауны или бани. Под временным запретом физические и спортивные нагрузки.