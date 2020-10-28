Врач развеяла пять самых устойчивых мифов об инсульте

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Инсульт — распространенное сердечно-сосудистое заболевание среди россиян. О том, как распознать недуг, какие у него симптомы и какие бывают заблуждения, рассказала заведующая 15-м неврологическим отделением для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ГКБ им. В. В. Вересаева Джавгарат Магомедовна Муртазалиева.

Головная боль — это признак инсульта

Не всегда. Внезапная интенсивная выраженная головная боль является симптомом геморрагического инсульта, когда происходит кровоизлияние в головной мозг или в пространство вокруг него. При этом, кроме головной боли, имеются и другие симптомы.

В любом случае в норме — голова не должна болеть. Это может быть признаком других заболеваний или состояний организма, когда нужно обратиться к специалисту и пройти базовое обследование.

Инсульт случается только у пожилых людей

К сожалению, в настоящий момент — это миф. Все чаще инсульт диагностируется у молодых пациентов, это может быть связано с наследственной предрасположенностью, заболеваниями крови или сердечно-сосудистой системы.

Симптомы инсульта (нарушение мимики, слабость в конечностях, нарушение речи) пройдут сами по себе, не нужно вызывать скорую помощь

Острое развитие перечисленных симптомов является поводом обратиться за скорой помощью как можно быстрее, четко назвав время развития заболевания или последнего контакта с пациентом, когда симптомов еще не отмечалось.

Инсульт всегда приводит к пожизненной инвалидизации

Нет. Сейчас экстренная и реабилитационная помощь при инсульте позволяет уменьшить степень инвалидизации. Степень восстановления зависит и от времени обращения после развития симптомов, и от объемов поражения головного мозга, и от хронических заболеваний, вызвавших инсульт или сопутствующих ему.

Если пациент поступает в так называемом терапевтическом окне, когда возможно проведение методик растворения или удаления тромба, то это может значительно сократить степень поражения головного мозга и, соответственно, ускорить процесс восстановления. Но даже если говорить об инсультах вне терапевтического окна, а это более 2/3 от всех поступающих в стационар пациентов, начало реабилитации уже на уровне реанимации дает лучшее восстановление утраченных функций.

Инсульт невозможно предотвратить

Можно во много снизить риски инсульта. Уже не является секретом прямая взаимосвязь нарушения ритма сердца, гипертонии, сахарного диабета, повышенного уровня холестерина и лишнего веса с инсультом. Влияя на эти факторы, принимая регулярно назначенные врачом лекарственные препараты и своевременно проводя диспансеризацию, можно защитить себя от развития инсульта.