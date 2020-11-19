Предотвратить легче, чем лечить: как не допустить появления кариеса

Фото: Из личного архива Владимира Шипкова

Давно известно, что профилактика обходится дешевле, чем лечение. К тому же превентивные меры не такие болезненные и обычно занимают значительно меньше времени. В контексте стоматологии — это актуально в полной мере. Кариес, как одно из самых распространенных заболеваний, значительно проще предупредить, чем заниматься его лечением. Глава стоматологического центра столицы Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков рассказал, как это сделать максимально эффективно.

Домашний уход за ротовой полостью

Помимо привычных для всех щетки и пасты нужно включать использование ирригатора, скребка для языка, флосса (зубной нити) и ополаскивателя. Последние два необходимо применять после каждого приема пищи. Чистку зубов достаточно проводить дважды в день — утром и вечером. Важно, чтобы все средства гигиены были правильно подобраны и использовались в соответствии с рекомендациями стоматолога.

Профессиональная гигиена

Как бы тщательно вы ни чистили зубы дома, удалить все виды отложений и избавиться от налета в труднодоступных местах вы не сможете. Именно поэтому следует выполнять профессиональную гигиену не реже, чем раз в полгода. Современная стоматология обладает всем необходимым (интеллектуальные диагностико-профилактические комплексы, ультразвуковые системы, лазерные установки) для безопасного и эффективного удаления всех видов налета любой локализации. После такой чистки делаются процедуры реминерализации и ламинации, которые усиливают и закрепляют эффект от профессиональной гигиены.

Рацион

Меню должно быть сбалансированным и состоять преимущественно из здоровых продуктов. Сладкая, вязкая, липкая еда — лучший друг кариеса, но и другая пища, оставаясь на зубах после еды, может провоцировать его появление. Чтобы этого не допустить, нужно полоскать рот ополаскивателем после каждого приема пищи. Если такового нет, это можно сделать чистой теплой водой. Жевательная резинка без сахара тоже эффективна в этом контексте. Жуйте ее после еды, и вы существенно снизите вероятность появления неприятной дентальной патологии.

Вместо выводов

Это были три кита здоровья зубов, теперь вы знакомы с ними предметно. Соблюдение этих простых правил снизит вероятность появления кариеса на 85–90 процентов. Стопроцентную гарантию можно получить, только регулярно выполняя стоматологические Check up в дополнение к описанным выше мероприятиям.