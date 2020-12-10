Мягче, нежнее. Спасаем кожу во время самоизоляции

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Дерматологи утверждают: долгое пребывание дома может негативно отразиться на нашей коже. «Вечерка» узнала, как избежать таких последствий.

Врач-дерматолог Александра Ридель объясняет это тем, что в период самоизоляции мы сидим дома и мало двигаемся, что приводит к снижению метаболизма и нехватке кислорода в тканях. Зимой проблем прибавилось — отопление и сухой воздух стали причиной обезвоживания кожи и появления на ней трещин.

— Чтобы этого избежать, делайте зарядку по утрам. Физическая нагрузка ускорит метаболизм, улучшит кровоснабжение организма в целом и кожных покровов в частности, — рассказала Ридель.

Вторая рекомендация — делать дыхательную гимнастику. Это способствует лучшему насыщению тканей кислородом.

— Добавьте регулярный массаж специальными гаджетами или роликами. Похлопывающие движения пальцами тоже будут эффективны. Еще можно наморозить льда в холодильнике и каждое утро протирать лицо одним кубиком. Это улучшит цвет кожи, — отметила врач.

Дерматолог также рекомендует пересмотреть средства ухода за телом. Агрессивные гели и скрабы замените на более деликатные. Используйте сыворотку или жирный крем для питания и увлажнения кожи. Придать лицу здоровый вид помогут современные бьюти-процедуры. Например, в арсенале косметологов есть аппарат для газожидкостного пилинга. Не травмируя верхние покровы, он насыщает ткани кислородом и улучшает кровоснабжение. С его помощью можно ввести витамины и другие компоненты, которых так не хватает зимой.

— Есть процедуры с использованием профессиональных средств. Они заставляют сосуды работать в усиленном режиме, провоцируют кожу вырабатывать определенные вещества. Такие средства доступны только врачам-дерматологам, — добавила Ридель.

КСТАТИ

Западный биолог Анча Баранова считает, что последствием перенесенного коронавируса может быть преждевременное старение организма. Были проведены наблюдения за людьми, которые переболели COVID-19. У 70 процентов были обнаружены патологии, которые характерны для людей от 60 лет.

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