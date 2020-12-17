Как защитить себя от снежной болезни

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Носить солнцезащитные очки нужно даже зимой, предупреждают медики. Ультрафиолетовое излучение, отраженное от снега или льда, может привести к ухудшению зрения. «Вечерка» выяснила, как уберечься от так называемой снежной болезни.

Врачи отмечают, что пандемия должна подтолкнуть офтальмологию к дальнейшему развитию: сидячий образ жизни и частое обращение к голубым экранам может спровоцировать ухудшение зрения. Специалистам придется искать выход. Но свою лепту в этот процесс вносит и погода: из-за яркого света, отраженного от снега или льда, тоже иногда болят глаза, что и приводит к снежной болезни. Перепады температуры и капризы погоды также могут раздражать глаза.

— В большинстве случаев проблема связана с нарушением правильного функционирования сосудов, — говорит офтальмолог Наталья Ивановская. — В норме они должны корректировать давление крови в соответствии с показателем атмосферного давления.

У метеозависимых людей эти механизмы адаптации нарушены, поэтому сосуды не успевают вовремя среагировать на внешние обстоятельства. В таком случае происходит неправильная реакция, которая выражается в виде резкого скачка артериального давления, головокружения, тошноты и слабости.

— При этом у человека может возникать двоение в глазах, а также появляются характерные зрительные ощущения: отсветы и прочие, — отмечает врач. — Все это снижает трудоспособность и доставляет дискомфорт.

Со снежной болезнью могут столкнуться, например, любители горного туризма. Хотя случаи заболевания встречаются и в умеренных широтах. Первая помощь при снежной слепоте — полный зрительный покой. Пациента необходимо изолировать от яркого света, надеть на него светонепроницаемую повязку или очки с ультрафиолетовым фильтром.

Кстати, когда становится холодно, человек, как правило, рефлекторно втягивает голову в плечи, а это способствует сжиманию корешков нервов и сосудов.

И ведет к обострению проблем в шейном отделе. Эту привычку ради здоровья глаз нужно постараться искоренить.

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