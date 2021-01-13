Получившие два компонента вакцины от COVID-19 рассказали о своем самочувствии

Ведущий специалист по предоставлению услуг универсального направления флагманского офиса «Мои документы» Юго-Западного округа Маргарита Алехина сделала прививку от коронавируса, чтобы обезопасить себя, родных, коллег и посетителей центра / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

С момента старта масштабной вакцинации от коронавируса в столице прививку сделали уже десятки тысяч человек. В среду, 13 января, «Вечерняя Москва» пообщалась с москвичами, которые получили уже два компонента вакцины.

Маргарита Алехина работает ведущим специалистом по предоставлению услуг универсального направления флагманского офиса «Мои документы» Юго-Западного округа. Девушка ежедневно контактирует с сотнями посетителей, поэтому риск заболеть для нее очень большой.

— Я с детства делаю практически все прививки, поэтому решила, что от коронавируса тоже надо вакцинироваться, — рассказала Алехина.

Важную роль в решении сделать прививку сыграло и место работы.

— Каждый день я нахожусь в месте, где довольно много людей. Если заболею, то могу заразить своих близких — у меня пожилая бабушка, — добавила москвичка. — Сделав прививку, я забочусь не только о себе, но и об окружающих меня людях.

Никаких побочных эффектов после прививки у Маргариты не было. В день вакцинации ей дали выходной, поэтому днем она решила отдохнуть.

— Ни температуры, ни озноба — ничего такого не было, хотя я морально готовилась к каким-то таким ощущениям, — поделилась она.

Перед Новым годом прививку решила сделать и москвичка Наталья Цыбина. Она работает в сфере образования. Оба компонента ей ввели в декабре, так что праздники она провела, уже зная, что защищена от вируса.

— После первой прививки была небольшая ломота в теле, как будто при простуде, но на следующий день все прошло, — рассказала она. — Немного болело место укола.

Никаких других более серьезных побочных эффектов у Натальи не было, так что вакцинацию она перенесла хорошо. Свое решение сделать прививку москвичка объясняет необходимостью защитить в первую очередь себя и свою семью.

— Я мама пятерых детей, кроме того, у меня есть пожилые родственники, а ведь люди старшего возраста тяжело переносят коронавирус, — сказала она.

Не хочет Наталья заразить и своих учеников, и коллег, с которыми общается каждый день. Самое страшное, по ее мнению, не знать, что болеешь, но при этом продолжать контактировать с людьми. А ведь проверяться каждый день возможности нет.

— Прививка дает большой шанс на защиту, — отметила Цыбина. — Я очень доверяю нашей медицине, поэтому считаю важным пройти вакцинацию.

Кстати, несмотря на то что Наталья сделала прививку, она продолжает соблюдать меры безопасности — носит маску и перчатки, регулярно пользуется антисептиком и тщательно моет руки с мылом.

Еще одна участница вакцинации — заведующая филиалом «Внуково» территориального центра социального обслуживания «Ново-Переделкино» Елена Заковранова. В ее рабочие обязанности входит практически ежедневный контакт с людьми старшего возраста и жителями с ограниченными возможностями здоровья.

— Сделать прививку для меня было очень важно, ведь я несу ответственность за здоровье тех, с кем общаюсь по своей работе, — отметила Заковранова.

Сотрудница соцзащиты тоже получила оба компонента вакцины в декабре. Ожидала каких-то симптомов после прививки, но все прошло хорошо.

— Очень рада, что перенесла прививку легко, теперь я знаю, что защищена и не подвергаю никого опасности, — сказала Елена. — У меня пожилая мама, о которой я забочусь, поэтому для меня вакцинация имеет большое значение.

ВАЖНО

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru, emias.info, через мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также по телефону пункта вакцинации. Чтобы сделать прививку от коронавируса, нужен паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей — документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли. Например, справка с места работы.

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