Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий
Фото: twitter.com/mfame_guru

ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий

Кирилл Николаев

В мире

Второй год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться более тяжелым, чем предыдущий. Об этом в среду, 13 января, сообщил в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он привел статистику новых случаев в мире за последние две недели. По словам Райана, заболеваемость вновь достигла пика. За последнюю неделю в мире выявлено около пяти миллионов новых случаев заражения коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов. На Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу — более трети, сообщает ТАСС.

Ранее представитель ВОЗ в России оценила влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Норвегии обяжут тестироваться на COVID-19 при въезде в страну

ВОЗпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте