ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий

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Второй год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться более тяжелым, чем предыдущий. Об этом в среду, 13 января, сообщил в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он привел статистику новых случаев в мире за последние две недели. По словам Райана, заболеваемость вновь достигла пика. За последнюю неделю в мире выявлено около пяти миллионов новых случаев заражения коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов. На Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу — более трети, сообщает ТАСС.

Ранее представитель ВОЗ в России оценила влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом.

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