Ситуация с коронавирусом в России и мире. Главное

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В 2021 году весь мир продолжает бороться с пандемией коронавируса. Недавно в РФ и, в частности, в Москве стартовала масштабная программа вакцинации от коронавирусной инфекции. Кто и как может привиться от вируса, что такое «ковидные паспорта», как будет развиваться ситуация с пандемией с учетом мутаций — «Вечерняя Москва» собрала ответы на все самые актуальные вопросы по поводу COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Москве

Жителей столицы начали бесплатно прививать от ковида еще в декабре прошлого года. По данным властей города, на начало этого года вакцинировались около 50 тысяч москвичей, еще примерно 100 тысяч человек записались на прививку. Многие россияне лечатся дома, однако не секрет, что лучшая защита от вируса — это предотвращение его проникновения в организм. Для этого в столице и в ряде других регионов РФ запустили масштабную вакцинацию. В частности, в Москве с 14 января заработает уже около сотни прививочных пунктов.

Столичные власти постоянно расширяют список категорий людей, которые могут бесплатно получить вакцину от коронавируса. Если на первых порах она была доступна людям из групп риска — врачам, учителям, соцработникам, пожилым горожанам, — то теперь ее могут получить сотрудники практически всех сфер жизни (полный перечень категорий указан на сайте мэра Москвы).

Корреспондент «ВМ» пообщалась с врачами и пациентами одной из столичных клиник, которые сошлись во мнении о том, что вакцинироваться от опасной инфекции — значительно лучше, чем переболеть ею. Российские эксперты продолжают клинические исследования уже имеющихся и новых лекарств. Это дает гарантию надежности и эффективности препарата, но одно из его главных достоинств — безопасность. О ней следует поговорить отдельно, особенно в контексте вакцинации людей старше 60 лет.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Особенности вакцинации от ковида для пожилых людей — как подготовиться к процедуре

По информации на 12 января 2021 года, среди прошедших вакцинацию от COVID-19 люди старшего возраста составляют 42 процента. То есть практически каждый второй человек, входящий в одну из наиболее тяжелых групп риска, решился на прививку. В разговоре с «Вечерней Москвой» медики заявили о том, что у граждан есть веские причины доверять российскому лекарству. По словам иммунолога Владимира Болибока, «Спутник V» дает более крепкий иммунитет, в отличие от того, что наблюдается после перенесенного заболевания, вызванного ковидом. Собеседник издания заверил, что прививка позволит в большинстве случаев «не заболеть вообще или перенести инфекцию в легкой форме». Российская вакцина, по мнению эксперта, оказалась более безопасной, чем зарубежные разработки от компаний Moderna и Pfizer. В свою очередь иммунолог Михаил Костинов заверил, что в принципе все вакцины безопасны, но именно от «Спутника V» побочных реакций меньше, чем от других аналогов.

Однако нельзя утверждать того, что вакцина будет иметь одинаковый эффект для каждого пациента, особенно если речь идет о человеке в возрасте, обращает внимание врач-вирусолог Анатолий Борисов. Он напомнил, что «Спутник V» — двусоставная вакцина, которая применяется через 21 день, тогда как выработка иммунитета происходит в течение 42 дней. По словам эксперта, до прививки необходимо сдать анализы, а уже после вакцинации — отказаться от алкоголя на три дня.

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Поликлиники Москвы работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед. Также врач уточнил, что сама процедура длится около часа: десять минут пациента осматривает врач, 15 минут уходит на подготовку препарата, 30 минут после введения вакцины пациент находится под присмотром медика.

«Ковидный паспорт»: зачем нужен сертификат о вакцинации

После процедуры пациент должен получить сертификат о вакцинации, который, по мнению опрошенного «ВМ» клинического фармаколога Андрея Кондрахина, «в идеале должен дать человеку возможность жить прежней жизнью». Также предполагалось, что такие документы могут помочь восстановить туротрасль, однако это вряд ли так сработает в случае с зарубежным туризмом, где российские сертификаты могут не принять во внимание, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Сертификат о получении прививки от COVID-19, также известный как «ковидный паспорт», вызвал бурную дискуссию. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала введение таких бумаг антиутопией, в то время как создатели первой в мире вакцины оценили идею положительно. Эксперты в свою очередь признали, что проект о паспортах спорный, но имеет право на жизнь и может применяться, например, в сфере воздушных перевозок.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Новые штаммы вируса

Мир борется с пандемией уже больше года, и за это время специалисты по всему земному шару выработали более совершенные методы защиты от ковида. Тем не менее сам вирус тоже развивается: в конце 2020 года многие страны временно остановили авиасообщение с Великобританией из-за выявленного на ее территории более заразного штамма COVID-19, который уже успели прозвать «британским». Мутировавший коронавирус успел попасть в ряд государств за пределами Соединенного Королевства, а в январе стало известно, что его нашли и в России. Разработчики вакцины «Спутник V» успокаивают: отечественный препарат справится с новым штаммом, поскольку при создании лекарства эксперты учли, что вирус может меняться.

Также директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России в скором времени могут выявить собственный уникальный штамм коронавируса. Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с вирусологом Александром Борисенко, который призвал не разводить панику раньше времени, но отметил, что он и его коллеги не исключают: российский штамм ковида мог появиться в стране уже давно.

Как будет развиваться пандемия

После новогодних праздников статистика показала, что в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Это позволяет строить оптимистичные прогнозы и надеяться на позитивные сценарии. Вместе с тем специалисты призывают не расслабляться, соблюдать меры предосторожности и быть начеку. Ковид, несмотря на появление и улучшение вакцин, остается опасной болезнью и обладает неприятными последствиями. «Вечерняя Москва» рассказывала о том, насколько пагубно влияет на здоровье ковидная пневмония, поражающая легкие молниеносно и незаметно. Также эксперты рассказали о том, в каких случаях точно нужно делать КТ при подозрении на COVID-19, а главврач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко перечислил симптомы, при которых надо срочно звонить в скорую.

По данным РАН, массовый иммунитет от инфекции выработается не раньше лета 2021 года, причем для этого должен быть соблюден ряд условий. В глобальном контексте пандемия, по мнению опрошенных «ВМ» экспертов, унесет еще немало жизней. Не исключено, что счет пойдет на миллионы летальных исходов, которые, однако, попросту не зарегистрируют.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Коронавирусные ограничения, карантины и локдауны

Несмотря на противоречивые перспективы, во многих странах мира продолжается активная работа по созданию надежных вакцин от COVID-19. При этом сохраняются ограничения, а в некоторых государствах вводятся или возвращаются карантины и локдауны, чтобы обезопасить граждан. В России возможность введения локдауна властями исключается, поскольку система здравоохранения выдерживает текущий натиск пандемии и в более суровых мерах нет необходимости. Вместе с тем РФ закрыла авиасообщение с большинством стран мира, а в регионах введены свои, более точечные рестрикции. При этом граждан просят оставаться бдительными и не подвергать себя ненужному риску. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о том, где можно незаметно заразиться коронавирусом. Помимо этого, эксперты уточнили, кто может заразиться повторно коронавирусом.

Так, в Москве сохраняется необходимость носить маски и перчатки в людных местах (общественном транспорте, магазинах и т. п.). Для школьников продлили зимние каникулы до 17 января. Кроме того, режим самоизоляции продлен до 15 января для пенсионеров, москвичей с хроническими заболеваниями и беременных. До этого же числа сотрудникам столичных предприятий рекомендовано работать удаленно.

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